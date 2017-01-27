«Витязь» установил клубный рекорд в КХЛ, выиграв шесть матчей подряд

Команда впервые одержала шесть побед подряд. Команда Валерия Белова обыграла «Куньлунь Ред Стар», «Ак Барс», «Ладу», «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург» и «Трактор». Предыдущий рекорд «Витязь» установил в сезоне-2011/12 — тогда были повержены «Нефтехимик», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Северсталь» и ЦСКА.



После 54 матчей в текущем сезоне «Витязь» занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 86 очков.