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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28580684/
27 января 2017, 23:24 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Витязь» установил клубный рекорд в КХЛ, выиграв шесть матчей подряд

«Витязь» после победы над «Трактором» (3:1) установил клубный рекорд в КХЛ.

Команда впервые одержала шесть побед подряд. Команда Валерия Белова обыграла «Куньлунь Ред Стар», «Ак Барс», «Ладу», «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург» и «Трактор». Предыдущий рекорд «Витязь» установил в сезоне-2011/12 — тогда были повержены «Нефтехимик», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Северсталь» и ЦСКА.

После 54 матчей в текущем сезоне «Витязь» занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 86 очков.

Витязь
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