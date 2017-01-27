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27 января 2017, 23:24 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Знарок: ХК СКА не хватает глубины состава из-за травм игроков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв — Р-Спорт, Сергей Литвак. Главный тренер петербургского СКА Олег Знарок заявил, что его команда испытывает проблемы с составом, из-за того что сразу семь человек оказались в списке травмированных.

СКА в пятницу в гостях проиграл нижегородскому «Торпедо» со счетом 2:4.

«Игра была неплохая, но две ошибки привели к потере очков. У нас сейчас очень сложная ситуация, семь человек травмировано. Сейчас каждая единица на счету, играть некому. В данный момент СКА не хватает глубины состава. Но будем как-то из этого выбираться, впереди еще матчи», — заявил Знарок журналистам.

Защитник СКА Егор Яковлев в матче с «Торпедо» играл на позиции форварда. «Оборонительные функции у нападающего такие же примерно. Да и четвертая тройка больше обороняется, чем атакует, поэтому нас это в целом устроило», — пояснил тренер.

СКА заменил вратаря на шестого полевого игрока почти за два минуты до конца третьего периода, но уже через пять секунд пропустил четвертую шайбу. «Не думаю, что сделали это слишком рано. Бывали времена, что я на чемпионате мира меняли вратаря за шесть минут. Тут просто не получилось», — отметил специалист.

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