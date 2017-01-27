Президент «Металлурга» Величкин удивлен хорошей формой «Динамо» за месяц до плей-офф КХЛ
МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин в беседе с журналистами отметил, что удивлен отличной формой игроков московского «Динамо» за месяц до начала
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» в гостях обыграл «Динамо» со счетом 2:1. Дубль в составе победителей оформил нападающий Сергей Мозякин, у московской команды заброшенной шайбой отметился форвард Артем Подшендялов.
«Получилась хорошая игра против быстрой команды, которая помоложе, которая находится на пике формы; это немного удивительно, так как еще месяц играть. А мы, опытные волки, все видим. Ребята молодцы — если с “Витязем” пытались сыграть на классе и без особых усилий, то сегодня были и класс, и усилия. Это хорошая, показательная игра, и мы уверенно идем и с надеждой смотрим в плей-офф», — сказал Величкин.
«Металлург», набрав после 54 игр 116 очко, продолжает лидировать на Востоке. В следующем матче 29 января магнитогорская команда в гостях сыграет с московским ЦСКА.
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