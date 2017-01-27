Федор Канарейкин: Когда голова не соображает, настроить ее на правильную волну очень сложно
Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Нефтехимика» (0:4) отметил, что команда провалила первый период.
По словам специалиста, соперник очень серьезно заряжен на борьбу за попадание в
— Поздравляю «Нефтехимик» с победой, — приводит
— Разница в бросках сегодня была в пользу «Нефтехимика». Значит ли это, что установка была на оборонительный хоккей?
— Конечно, нет. Хотели сыграть активно, но проспали начало игры. Пытались завести команду, взяли
— Вам важно с какого места выходить в
— Конечно, важно выигрывать каждую игру, это понятно и тренерскому штабу, и команде. Но мы в таком положении, что не можем догнать Магнитогорск, и в то же время нас сместить со второго места очень сложно. Эта ситуация должна покинуть наши головы, и мы должны работать.
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