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27 января 2017, 23:02 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Белов: Шесть побед подряд важны для ХК «Витязь» в турнирном и психологическом плане

Шесть побед подряд в регулярном чемпионате КХЛ важны для подмосковного «Витязя» в турнирном и психологическом плане, заявил главный тренер Валерий Белов.

«Витязь» в пятницу дома обыграл челябинский «Трактор» со счетом 3:1, одержав шестую победу подряд в «регулярке».

«Сложная игра, знали, что так получится, потому что соперник в хорошей форме, неспроста они на четвертом месте. Самоотдачу ребят бы отметил, команда проявила характер, и блестящий матч провел Игорь Сапрыкин. Шесть побед подряд — это важно для нас и в турнирном плане, и в плане психологии», — сказал Белов журналистам.

«Сейчас у нас есть шесть дней, чтобы зализать раны. Надеемся, что и вратарь Харри Сятери, и форвард Александр Никулин будут готовы к матчу со “Слованом”. Играть из вратарей будет тот, кто будет в лучшей форме», — отметил Белов.

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