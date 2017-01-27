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27 января 2017, 22:55 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Ярушкин: «Спартаку» была важнее победа, чем очки в матче с «Северсталью»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Алексей Ярушкин прокомментировал победу над череповецкой «Северсталью» со счётом 3:2 ОТ.

«Конечно, хотелось выиграть в основное время. Но не смогли дотерпеть, для нас скорее важнее победа, чем очки. Хорошо, что выиграли и прервали серию. Ребята молодые неплохо сыграли, Тим Стэплтон уже какую игру с ними играл неплохо, провёл лучший матч за «Спартак», — передаёт слова Ярушкина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

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