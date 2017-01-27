Орешкин: Почему не играл Ерёменко? Не задавайте таких вопросов, работает команда
Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин подвёл итоги матча с магнитогорским «Металлургом» (1:2) и прокомментировал решение не ставить на игру вратаря Александра Ерёменко.
«Поздравляю “Металлург”, нам не хватило свежести в концовке, ну и реализация моментов подвела. Почему Ерёменко оказался в запасе? Почему вы такие вопросы задаёте? У нас работает команда, не задавайте таких вопросов! Не смогли нейтрализовать Мозякина? Так в первом голе Вишневский поскользнулся, а во втором у Никулина выбили клюшку», — передаёт слова Орешкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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