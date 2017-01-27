Орешкин: Почему не играл Ерёменко? Не задавайте таких вопросов, работает команда

«Поздравляю “Металлург”, нам не хватило свежести в концовке, ну и реализация моментов подвела. Почему Ерёменко оказался в запасе? Почему вы такие вопросы задаёте? У нас работает команда, не задавайте таких вопросов! Не смогли нейтрализовать Мозякина? Так в первом голе Вишневский поскользнулся, а во втором у Никулина выбили клюшку», — передаёт слова Орешкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



