СКА без Дацюка, Шипачева, Тихонова и без очков

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ЯКОВЛЕВ В РОЛИ ЦЕНТРА

В выездную серию по маршруту Сочи — Москва — Нижний петербургские армейцы отправлялись с минимумом потерь, но по пути от Чёрного моря к Волге потеряли сразу трех центрфорвардов — Тихонов получил травму в матче с южанами, Шипачева «подстрелили» свои во время игры со «Спартаком», а Дацюк отправился на Матч звезд НХЛ. В итоге одна из самых мощных команд КХЛ внезапно оказалась в затруднительном положении. Олегу Знарку пришлось пойти на смелые эксперименты — в четвёртом звене на позиции центрфорварда вышел защитник Яковлев, а тринадцатым нападающим оказался экстренно вызванный из фарм-клуба Архип Неколенко.

Роль молодого Неколенко в итоге свелась к посиделкам на скамейке запасных вместо Прохоркина, получившего травму в драке с Потаповым, а вот Яковлев отработал в атаке от и до. Кстати, для него это не первый такой опыт даже в этом сезоне. Во время дальневосточного выезда техничный защитник некоторое время подменял Дацюка в матче с «Амуром». В компании с быстрым Хохлачевым и мощным Дергачевым Яковлев смотрелся вполне гармонично, правда не смог выиграть ни одного вбрасывания.

Последний из шикарного первого звена — Ковальчук показал, что в этом сезоне он может делать результат едва ли не в одиночку — так здорово бросил под перекладину, что Бирюков не среагировал.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вот такой неутешительный итог матча с "Торпедо". <br>Едем домой, уже в воскресенье новая игра <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%90?src=hash">#ТОРСКА</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/hcSKA?src=hash">#hcSKA</a> <a href="https://t.co/CL0itC7bI4">pic.twitter.com/CL0itC7bI4</a></p>— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) <a href="https://twitter.com/hcSKA/status/825050467428360193">27 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Единственное за весь первый период удаление у «Торпедо» до того взволновало Петериса Скудру, что он продолжил выяснять отношения с арбитрами аж до начала второй двадцатиминутки. Те латышского красноречия не оценили и отправили наставника хозяев отдыхать до конца матча. Удивительно, но вскоре после удаления Скудры Жердев сравнял счет.

В середине второго периода повод поругаться с судьями был уже у Олега Знарка. За полторы минуты на скамейку штрафников один за другим отправились Прохоркин, Кетов и Яковлев. «Торпедо» по всем правилам осадного искусства обложило ворота Коскинена, заменивший Скудру Гиртс Анкипанс размашисто рисовал на планшете схемы штурма, но до голов дело так и не дошло. Более того, отдышавшиеся после меньшинства гости взяли и снова вышли вперед — Рыков укатил за ворота и сделал пас под бросок Каблукову, который не промахнулся.

Ильин день? Не тут-то было. Потапов очень вовремя поколотил Прохоркина в начале третьего периода. После этого эпизода «Торпедо» взбодрилось и перевернуло ход встречи. Галузин сравнял счет, а потом Норман воспользовался редкой ошибкой тащившего СКА весь матч Коскинена.

Оказалось, что потеря трех центрфорвардов может создать непреодолимые проблемы даже для самой звездной команды КХЛ. В концовке матча Прохоркин и партнеры с огромным трудом создавали моменты у ворот Бирюкова, а когда Знарок рискнул заменить Коскинена на шестого полевого игрока, торпедовцы мгновенно охладили пыл гостей. Уже через пять секунд после того, как финский голкипер уехал на скамейку в опустевшие ворота влетела четвертая шайба. Без Дацюка, Шипачева и Тихонова СКА очков не набрал.