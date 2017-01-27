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27 января 2017, 22:51 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

СКА без Дацюка, Шипачева, Тихонова и без очков

Лишившийся сразу трех центрфорвардов СКА уступил «Торпедо» в Нижнем.

Лишившийся сразу трех <span class=error>центрфорвардов</span> <span class=error>СКА</span> уступил <span class=error>Торпедо</span> в Нижнем. Увеличить
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ЯКОВЛЕВ В РОЛИ ЦЕНТРА

В выездную серию по маршруту Сочи — Москва — Нижний петербургские армейцы отправлялись с минимумом потерь, но по пути от Чёрного моря к Волге потеряли сразу трех центрфорвардов — Тихонов получил травму в матче с южанами, Шипачева «подстрелили» свои во время игры со «Спартаком», а Дацюк отправился на Матч звезд НХЛ. В итоге одна из самых мощных команд КХЛ внезапно оказалась в затруднительном положении. Олегу Знарку пришлось пойти на смелые эксперименты — в четвёртом звене на позиции центрфорварда вышел защитник Яковлев, а тринадцатым нападающим оказался экстренно вызванный из фарм-клуба Архип Неколенко.

Роль молодого Неколенко в итоге свелась к посиделкам на скамейке запасных вместо Прохоркина, получившего травму в драке с Потаповым, а вот Яковлев отработал в атаке от и до. Кстати, для него это не первый такой опыт даже в этом сезоне. Во время дальневосточного выезда техничный защитник некоторое время подменял Дацюка в матче с «Амуром». В компании с быстрым Хохлачевым и мощным Дергачевым Яковлев смотрелся вполне гармонично, правда не смог выиграть ни одного вбрасывания.

Последний из шикарного первого звена — Ковальчук показал, что в этом сезоне он может делать результат едва ли не в одиночку — так здорово бросил под перекладину, что Бирюков не среагировал.

Единственное за весь первый период удаление у «Торпедо» до того взволновало Петериса Скудру, что он продолжил выяснять отношения с арбитрами аж до начала второй двадцатиминутки. Те латышского красноречия не оценили и отправили наставника хозяев отдыхать до конца матча. Удивительно, но вскоре после удаления Скудры Жердев сравнял счет.

В середине второго периода повод поругаться с судьями был уже у Олега Знарка. За полторы минуты на скамейку штрафников один за другим отправились Прохоркин, Кетов и Яковлев. «Торпедо» по всем правилам осадного искусства обложило ворота Коскинена, заменивший Скудру Гиртс Анкипанс размашисто рисовал на планшете схемы штурма, но до голов дело так и не дошло. Более того, отдышавшиеся после меньшинства гости взяли и снова вышли вперед — Рыков укатил за ворота и сделал пас под бросок Каблукову, который не промахнулся.

Ильин день? Не тут-то было. Потапов очень вовремя поколотил Прохоркина в начале третьего периода. После этого эпизода «Торпедо» взбодрилось и перевернуло ход встречи. Галузин сравнял счет, а потом Норман воспользовался редкой ошибкой тащившего СКА весь матч Коскинена.

Оказалось, что потеря трех центрфорвардов может создать непреодолимые проблемы даже для самой звездной команды КХЛ. В концовке матча Прохоркин и партнеры с огромным трудом создавали моменты у ворот Бирюкова, а когда Знарок рискнул заменить Коскинена на шестого полевого игрока, торпедовцы мгновенно охладили пыл гостей. Уже через пять секунд после того, как финский голкипер уехал на скамейку в опустевшие ворота влетела четвертая шайба. Без Дацюка, Шипачева и Тихонова СКА очков не набрал.

27.01.2017 19:00 Зрители 5530 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Торпедо НН 4:2 СКА
(0:1, 1:1, 3:0)
Главные тренеры
Петерис Скудра Олег Знарок
Вратари
Михаил Бирюков Микко Коскинен 58:13 (М. Коскинен 58:18-59:25)
1-й период
Илья Ковальчук (Д. Хафизуллин) 11:07
17:50 Станислав Егоршев
2-й период
20:00
Илья Каблуков 22:08
24:22 Николай Жердев (К. Эштон, Е.. Грачев)
26:42 Дмитрий Семин
Николай Прохоркин 30:06
Евгений Кетов 30:36
Егор Яковлев 32:06
Илья Каблуков (С. Широков, Е. Рыков) 36:52
3-й период
40:32 Алексей Потапов
Николай Прохоркин 40:32
40:44 Владимир Галузин (К. Ураков, М. Осипов)
47:33 Йон Норман (К. Ураков)
52:23 Дмитрий Шуленин
58:18 п.в. Вячеслав Кулемин (С. Егоршев, Г. Желдаков)
Статистика
31 Штрафное время 13
4 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
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