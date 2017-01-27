СКА без Дацюка, Шипачева, Тихонова и без очков
Лишившийся сразу трех центрфорвардов СКА уступил «Торпедо» в Нижнем.
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ЯКОВЛЕВ В РОЛИ ЦЕНТРА
В выездную серию по маршруту Сочи — Москва — Нижний петербургские армейцы отправлялись с минимумом потерь, но по пути от Чёрного моря к Волге потеряли сразу трех центрфорвардов — Тихонов получил травму в матче с южанами, Шипачева «подстрелили» свои во время игры со «Спартаком», а Дацюк отправился на Матч звезд НХЛ. В итоге одна из самых мощных команд КХЛ внезапно оказалась в затруднительном положении. Олегу Знарку пришлось пойти на смелые эксперименты — в четвёртом звене на позиции центрфорварда вышел защитник Яковлев, а тринадцатым нападающим оказался экстренно вызванный из
Роль молодого Неколенко в итоге свелась к посиделкам на скамейке запасных вместо Прохоркина, получившего травму в драке с Потаповым, а вот Яковлев отработал в атаке от и до. Кстати, для него это не первый такой опыт даже в этом сезоне. Во время дальневосточного выезда техничный защитник некоторое время подменял Дацюка в матче с «Амуром». В компании с быстрым Хохлачевым и мощным Дергачевым Яковлев смотрелся вполне гармонично, правда не смог выиграть ни одного вбрасывания.
Последний из шикарного первого звена — Ковальчук показал, что в этом сезоне он может делать результат едва ли не в одиночку — так здорово бросил под перекладину, что Бирюков не среагировал.
Единственное за весь первый период удаление у «Торпедо» до того взволновало Петериса Скудру, что он продолжил выяснять отношения с арбитрами аж до начала второй двадцатиминутки. Те латышского красноречия не оценили и отправили наставника хозяев отдыхать до конца матча. Удивительно, но вскоре после удаления Скудры Жердев сравнял счет.
В середине второго периода повод поругаться с судьями был уже у Олега Знарка. За полторы минуты на скамейку штрафников один за другим отправились Прохоркин, Кетов и Яковлев. «Торпедо» по всем правилам осадного искусства обложило ворота Коскинена, заменивший Скудру Гиртс Анкипанс размашисто рисовал на планшете схемы штурма, но до голов дело так и не дошло. Более того, отдышавшиеся после меньшинства гости взяли и снова вышли вперед — Рыков укатил за ворота и сделал пас под бросок Каблукову, который не промахнулся.
Ильин день? Не
Оказалось, что потеря трех центрфорвардов может создать непреодолимые проблемы даже для самой звездной команды КХЛ. В концовке матча Прохоркин и партнеры с огромным трудом создавали моменты у ворот Бирюкова, а когда Знарок рискнул заменить Коскинена на шестого полевого игрока, торпедовцы мгновенно охладили пыл гостей. Уже через пять секунд после того, как финский голкипер уехал на скамейку в опустевшие ворота влетела четвертая шайба. Без Дацюка, Шипачева и Тихонова СКА очков не набрал.
|27.01.2017 19:00
|Зрители 5530
|Регулярный чемпионат
|КРК "Нагорный"
|Торпедо НН
|4:2
|СКА
|(0:1, 1:1, 3:0)
|Петерис Скудра
|Олег Знарок
|Михаил Бирюков
|Микко Коскинен 58:13 (М. Коскинен 58:18-59:25)
|1-й период
|Илья Ковальчук (Д. Хафизуллин)
|11:07
|17:50
|Станислав Егоршев
|2-й период
|20:00
|Илья Каблуков
|22:08
|24:22
|Николай Жердев (К. Эштон, Е.. Грачев)
|26:42
|Дмитрий Семин
|Николай Прохоркин
|30:06
|Евгений Кетов
|30:36
|Егор Яковлев
|32:06
|Илья Каблуков (С. Широков, Е. Рыков)
|36:52
|3-й период
|40:32
|Алексей Потапов
|Николай Прохоркин
|40:32
|40:44
|Владимир Галузин (К. Ураков, М. Осипов)
|47:33
|Йон Норман (К. Ураков)
|52:23
|Дмитрий Шуленин
|58:18
|п.в.
|Вячеслав Кулемин (С. Егоршев, Г. Желдаков)
|31
|Штрафное время
|13
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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