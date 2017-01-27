Мозякин в ударе! Как 40-я шайба Сергея принесла «Магнитке» победу над «Динамо»
Лучший бомбардир КХЛ Сергей Мозякин довел рекорд лиги до 40 шайб в регулярке. А его дубль стал победным в поединке с
бело-голубыми (2:1).
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Девять побед «Динамо» в десяти матчах до встречи с «Металлургом» — это, конечно, супер! И, главное, москвичи получили за них заслуженную награду — третье место в таблице Западной конференции.
Однако сохранить высокую позицию порой труднее, чем завоевать. А биться за нее необходимо — чтоб иметь в первом раунде
ЕРЕМЕНКО В ЗАПАСЕ
Но не будем забегать так далеко вперед. А вместо этого напомним, что до пятницы единственную осечку в январе динамовцы допустили как раз в поединке с одним из лидеров Востока — «Ак Барсом».
А сейчас в гости к москвичам пожаловала сама «Магнитка». Не просто сильнейшая команда из другой конференции. Не просто действующий обладатель Кубка Гагарина. Но еще и клуб, который в ноябре на Урале нокаутировал «Динамо» — 5:0.
Правда, тогда ворота
Кстати, у этой рокировки есть интересная предыстория. Потому что в прошлом матче — против «Салавата» — Александр пропустил две быстрые шайбы и сел на лавку. После той игры я специально спросил Сергея Орешкина: «Не пошатнулась ли его вера в основного голкипера?».
— В «Динамо» такой вопрос не уместен! — Отрезал тренер. И выпустил против «Магнитки» Лазушина.
Вратари в этом поединке сразу приковали к себе внимание. Василий Кошечкин великолепным и очень смелым пасом на красную линию отправил форвардов гостей в опаснейшую атаку. И почти тут же пропустил сам!
Денис Кокарев и Артем Подшендялов взвинтили скорость до предела и не оставили голкиперу «Металлурга» ни одного шанса — 1:0.
Все что могли сделать в этой ситуации уральцы — потребовать видеопросмотр с подозрением на «вне игры». Динамовская торсида зарядила «Гол! Гол! Гол…» И арбитры ее ослушаться не посмели — 1:0.
ОШИБКА КОШЕЧКИНА
А хозяева продолжали наседать. Вот шайба глухо ухнула в стол для журналистов в метре от меня. Пролети она немного левее — я бы сейчас сидел на приеме у стоматолога. Болельщик передо мной перемахнул через заграждения и накрыл прыгающую шайбу рукой….
— Брось ее! Брось сейчас же на лед! — грянуло со всех сторон. Фанаты свято
Но примета не сработала!
Кошечкин отличился вновь, уехав за ворота, упав и потеряв шайбу. Она, взметнувшись верх перемахнула «парашютиком» через раму…
В большинстве динамовцы долбили соперника не щадя. И трижды были близки к успеху, когда и Кошечкин помешать им не успевал. Но каждый раз шайба успевала
В ПОГОНЕ ЗА АЛЕКСАНДРОВЫМ
А как только Коварж выскочил из штрафного бокса, вместе с ним на льду оказались и его грозные партнеры по звену. И вот тут настала минута славы для нашего лучшего снайпера Сергея Мозякина. 39-я шайба в чемпионате. И специалисты уже рассуждают о том, что еще недавно казавшийся вечным рекорд Вениамина Александрова, установленный в чемпионате СССР — 1962/63 — 53 шайбы.
Однако нынешний гол у форварда вышел особым. Мы уже привыкли хвалить капитана «Магнитки» за феноменально точный бросок. Но на этот раз Мозякин, получив шайбу, пошел вперед. И «один в один» обыграл Артема Федорова. А вот уже потом забил.
В итоге динамовцы, которые могли уйти на первый перерыв, как минимум при счете 3:1, довольствовались ничьей. А после паузы уральцы выровняли ситуацию и начали нагружать Лазушина по полной….
И вот в начале третьего периода оборона москвичей треснула под напором ударного звена гостей. На этот раз Мозякин просто подставил клюшку, чтобы в касание поразить пустой угол. Но сама четырехходовка была превосходной.
Красивая победа гостей. И вновь все решило
|27.01.2017 19:30
|Регулярный чемпионат
|"ВТБ Ледовый дворец"
|ХК Динамо
|1:2
|Металлург Мг
|(1:1, 0:0, 0:1)
|Сергей Орешкин
|Илья Воробьев
|Александр Лазушин 58:20
|Василий Кошечкин
|1-й период
|01:30
|Артем Подшендялов (Д. Кокарев, К. Горовиков)
|Ян Коварж
|06:54
|Сергей Мозякин (Ян Коварж, Ден. Казионов)
|09:16
|12:38
|Ансель Галимов
|2-й период
|Данис Зарипов
|29:11
|31:34
|Яков Рылов
|Владислав Калетник
|39:02
|3-й период
|Сергей Мозякин (К. Ли, А. Береглазов)
|44:23
|46:57
|Егор Дугин
|Евгений Бирюков
|51:48
|54:27
|Александр Лазушин
|Александр Семин
|54:31
|56:22
|8
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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