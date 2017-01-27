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27 января 2017, 22:29 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Анкипанс: Было тяжело, но игроки «Торпедо» очень классно побились

Ассистент главного тренера «Торпедо» Гиртс Анкипанс поделился впечатлениями от матча со СКА, в котором его подопечные одержали победу со счётом 4:2.

«Было тяжело, но парни сегодня очень классно побились. В принципе заслужено сегодня победили.

Что сказали ребятам после удаления Скудры? Ну, конечно, первый период мы, скажем так, не совсем сыграли. Второй период провели получше, заработали пару большинства. И в третьем периоде здорово прибавили в движении, в энергии и играли плотно в тело. Мы работаем все вместе", — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

Торпедо НН
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