Анкипанс: Было тяжело, но игроки «Торпедо» очень классно побились
Ассистент главного тренера «Торпедо» Гиртс Анкипанс поделился впечатлениями от матча со СКА, в котором его подопечные одержали победу со счётом 4:2.
«Было тяжело, но парни сегодня очень классно побились. В принципе заслужено сегодня победили.
Что сказали ребятам после удаления Скудры? Ну, конечно, первый период мы, скажем так, не совсем сыграли. Второй период провели получше, заработали пару большинства. И в третьем периоде здорово прибавили в движении, в энергии и играли плотно в тело. Мы работаем все вместе", — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.
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