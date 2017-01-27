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27 января 2017, 22:15 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Торпедо» обыграло СКА в матче КХЛ, прервав серию из четырех поражений

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Нижегородское «Торпедо» обыграло санкт-петербургский СКА со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

После первого периода главный тренер Торпедо Петерис Скудра был удален до конца игры за оскорбление судьи. Увеличить
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В составе победителей отличились Николай Жердев (25-я минута), Владимир Галузин (41), Джон Норман (48) и Вячеслав Кулемин (59). У проигравших шайбы забросили Илья Каблуков (36) и Илья Ковальчук (12), продливший свою голевую серию до семи матчей.

После первого периода матча главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра был удален до конца игры за оскорбление судьи.

«Торпедо» занимает пятую строчку в таблице Западной конференции КХЛ с 98 очками. СКА лидирует, имея в активе 124 балла.

Следующий матч «Торпедо» проведет 30 января дома против московского «Спартака», СКА днем ранее примет челябинский «Трактор».

Результаты других матчей:

«Ак Барс» — «Металлург» (Новокузнецк) — 6:0.

«Локомотив» — «Салават Юлаев» — 5:3.

«Нефтехимик» — «Авангард» — 4:0.

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