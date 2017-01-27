Нападающий «Югры» Яремчук дисквалифицирован на один матч

1. Время — 15:22. Принято решение наложить на нападающего ХК «Югра» Александра Яремчука наказание по правилу 540 б (Атака в голову или шею) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.3.2. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.



2. Время — 15:35. Принято решение отменить наложенное на нападающего ХК «Югра» Кирилла Беляева наказание по правилу 540 а (Атака в голову или шею) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — малый штраф плюс дисциплинарный штраф (2 мин. + 10 мин.).