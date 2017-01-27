Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28580124/
27 января 2017, 22:16 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Югры» Яремчук дисквалифицирован на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды игры «Динамо» (Минск) — «Югра», состоявшейся 26 января 2017 года.

1. Время — 15:22. Принято решение наложить на нападающего ХК «Югра» Александра Яремчука наказание по правилу 540 б (Атака в голову или шею) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.3.2. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

2. Время — 15:35. Принято решение отменить наложенное на нападающего ХК «Югра» Кирилла Беляева наказание по правилу 540 а (Атака в голову или шею) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — малый штраф плюс дисциплинарный штраф (2 мин. + 10 мин.).

Югра
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России