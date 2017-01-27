Скабелка: Задачей «Сибири» в третьем периоде матча КХЛ с «Ладой» было не пропустить

В пятницу «Сибирь» одержала гостевую победу над «Ладой» со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) и продлила победную серию до трех матчей.

«Очень настраивались на эту игру и готовились. Нам нужна была эта победа, и мы ее добыли. Мы уже столько растеряли (очков), что даже говорить не приходится об этом ребятам. После (пропущенного) гола игра переместилась в нашу зону, я и тайм-аут брал, чтобы сбить порыв (“Лады”). На третий период выходили с задачей не пропустить, если будет шанс на контратаку или большинство, то постараться забить, но первостепенно было сыграть в обороне», — заявил Скабелка на пресс-конференции.