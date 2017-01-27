Скабелка: Задачей «Сибири» в третьем периоде матча КХЛ с «Ладой» было не пропустить
Задачей «Сибири» в третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с тольяттинской «Ладой» было не пропустить и не потерять важные очки, заявил главный тренер новосибирского клуба Андрей Скабелка.
В пятницу «Сибирь» одержала гостевую победу над «Ладой» со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) и продлила победную серию до трех матчей.
«Очень настраивались на эту игру и готовились. Нам нужна была эта победа, и мы ее добыли. Мы уже столько растеряли (очков), что даже говорить не приходится об этом ребятам. После (пропущенного) гола игра переместилась в нашу зону, я и
«Сибирь», находящаяся в двух очках от зоны
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