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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28579947/
27 января 2017, 21:14 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Скабелка: Задачей «Сибири» в третьем периоде матча КХЛ с «Ладой» было не пропустить

Задачей «Сибири» в третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с тольяттинской «Ладой» было не пропустить и не потерять важные очки, заявил главный тренер новосибирского клуба Андрей Скабелка.

В пятницу «Сибирь» одержала гостевую победу над «Ладой» со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) и продлила победную серию до трех матчей.

«Очень настраивались на эту игру и готовились. Нам нужна была эта победа, и мы ее добыли. Мы уже столько растеряли (очков), что даже говорить не приходится об этом ребятам. После (пропущенного) гола игра переместилась в нашу зону, я и тайм-аут брал, чтобы сбить порыв (“Лады”). На третий период выходили с задачей не пропустить, если будет шанс на контратаку или большинство, то постараться забить, но первостепенно было сыграть в обороне», — заявил Скабелка на пресс-конференции.

«Сибирь», находящаяся в двух очках от зоны плей-офф Восточной конференции, следующий матч проведет 31 января дома с пекинским «Куньлунем».

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