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27 января 2017, 20:44 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Два очка Миловзорова помогли «Сибири» обыграть «Ладу» и продлить победную серию

«Лада» на домашней площадке потерпела поражение от «Сибири», встреча завершилась со счётом 1:3.

Команда Андрея Скабелки выиграла третий матч кряду.

В первом периоде шайб заброшено не было, а во втором Максим Шалунов открыл счёт, а менее чем через минуту Максим Игнатович с передачи Миловзорова его удвоил, реализовав большинство. Вскоре «Лада» смогла отыграть одну шайбу — отличился Антон Шенфельд. В заключительной трети окончательный счёт установил Егор Миловзоров.

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