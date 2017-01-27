Два очка Миловзорова помогли «Сибири» обыграть «Ладу» и продлить победную серию
«Лада» на домашней площадке потерпела поражение от «Сибири», встреча завершилась со счётом 1:3.
Команда Андрея Скабелки выиграла третий матч кряду.
В первом периоде шайб заброшено не было, а во втором Максим Шалунов открыл счёт, а менее чем через минуту Максим Игнатович с передачи Миловзорова его удвоил, реализовав большинство. Вскоре «Лада» смогла отыграть одну шайбу — отличился Антон Шенфельд. В заключительной трети окончательный счёт установил Егор Миловзоров.
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