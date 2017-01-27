Фанаты ХК «Спартак» в игре с «Северсталью» вывесили баннеры, призывающие ответить за сезон
МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Фанаты «Спартака» на матче с «Северсталью» вывесили баннеры, призывающие к ответу за неудачу команды в нынешнем сезоне чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Видимо, что-то случилось...
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На фанатском секторе за воротами на Малой спортивной арене Лужников, где располагаются наиболее активные болельщики
«Спартак» лишился шансов на попадание в
Еще раньше, накануне игры с ЦСКА, группа болельщиков пришла в раздевалку команды, где в грубой форме потребовала исправить нынешнюю ситуацию в чемпионате.
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