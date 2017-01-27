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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28579314/
27 января 2017, 20:06 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Спартак» поднял свитер двукратного чемпиона СССР Китаева под своды арены

Хоккейный «Спартак» поднял свитер двукратного чемпиона СССР в составе команды Дмитрия Китаева под своды арены, сообщает корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

Церемония состоялась перед предпоследним домашним матчем команды в регулярном чемпионате КХЛ с череповецкой «Северсталью». В поднятии свитера приняли участие многолетний партнёр Китаева по «Спартаку» Борис Майоров и дочь Китаева Елена.

В текущем чемпионате КХЛ «Спартак» потерял шансы на выход в плей-офф.

Спартак
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