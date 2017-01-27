«Спартак» поднял свитер двукратного чемпиона СССР Китаева под своды арены
Хоккейный «Спартак» поднял свитер двукратного чемпиона СССР в составе команды Дмитрия Китаева под своды арены, сообщает корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
Церемония состоялась перед предпоследним домашним матчем команды в регулярном чемпионате КХЛ с череповецкой «Северсталью». В поднятии свитера приняли участие многолетний партнёр Китаева по «Спартаку» Борис Майоров и дочь Китаева Елена.
В текущем чемпионате КХЛ «Спартак» потерял шансы на выход в
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