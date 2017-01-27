Врач «Магнитки»: Травма Санталы не исключает оперативного вмешательства

Напомним, что по итогам медобследования у финского форварда был диагностирован перелом первой плюсневой кости.

— К сожалению, наши худшие подозрения подтвердились, — приводит пресс-служба «Магнитки» слова Новикова. — У Томми завершенный перелом первой плюсневой кости. Такие переломы относятся к категории сложных. Поэтому о сроках восстановления и реабилитации игрока говорить пока преждевременно. Сантале оказана вся необходимая в этом случае медицинская помощь. Сегодня он уезжает для дальнейшего обследования и лечения домой. Не исключается возможность оперативного вмешательства и последующего восстановления.

По ходьбе Томми было видно, что это ушибом не обойдется. Была болезненная нагрузка на ногу — резкая боль при ходьбе. Ночью в Ярославле не было возможности для детального обследования. А на следующий день в Москве сделали все необходимые в таком случае процедуры. Наш вердикт выставлен на основе рентгенологического обследования хоккеиста.

К сожалению, шайба попала в кость — в незащищенное место, угодив в шнурки или язычок конька. Томми — мужественный хоккеист, и мы ценим его самоотдачу на льду и желание полностью отдаваться игре. Хоккей — это жесткий спорт, травмы могут случиться в любой момент. Томми — ценный для нас игрок, хорошо влился в коллектив. Мы верим в него! Надеемся, что нога быстро заживет, и Сантала вернется в скором времени в строй. Мы на него очень рассчитываем. Всей командой желаем ему скорейшего выздоровления!