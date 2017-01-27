5 тренеров, которые выведут «Спартак» в плей-офф в новом сезоне
Московский «Спартак» в очередной раз не вышел в
плей-офф КХЛ. Разбираемся, кто может возглавить команду в следующем сезоне.
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25 января московский «Спартак» потерпел 10-е поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ, уступив СКА со счётом 1:2. После этой неудачи команда лишилась любых шансов на попадание в
Олег Браташ
Браташ сейчас возглавляет олимпийскую сборную России, его контракт истечёт лишь весной 2018 года. После увольнения Титова именно он назывался главным кандидатом на пост тренера «Спартака». Но стороны договориться не смогли, так как у Браташа, даже несмотря на не самый насыщенный график олимпийской сборной, нет возможности совмещения работы. Тренер в этом сезоне помогал Валерию Брагину в молодёжной сборной России и вместе с ней завоевал бронзовую награду чемпионата мира.
Приход Браташа обрадует требовательных спартаковских болельщиков. С этим тренером связан последний громкий успех команды — в сезоне-2013/14 Олег Владимирович привёл молодёжную команду
Виталий Прохоров
Воспитанник «Спартака» Прохоров долгие годы выступал за команду мастеров. Его свитер поднят под своды домашней арены «Спартака». При этом тренерскую карьеру он начал в системе подмосковного «Витязя», после чего возглавил юниорскую сборную России, где работал с ребятами 1998 года рождения.
В сезоне-2015/16 он запустил один из самых громких проектов в российском хоккее. Юниорская сборная России была заявлена в чемпионат МХЛ, лучшие игроки в возрасте до 18 лет вместе тренировались в течение всего года с целью поездки на юниорский чемпионат мира. Но сборная туда не поехала — команда употребляла мельдоний, который с 2016 года стал запрещённым препаратом.
Милош Ржига
Войти в одну реку дважды? Сейчас Ржига возглавляет «Слован», причём этот приход в словацкую команду стал для него третьим в карьере. В «Спартаке» пан Милош проработал целых три сезона, и именно с ним связаны главные успехи команды в КХЛ. Два сезона подряд москвичи выходили во второй раунд
Из минусов приглашения Ржиги можно отметить, что
Вадим Епанчинцев
Воспитанник орского хоккея Епанчинцев начал делать первые шаги в профессиональной карьере именно в «Спартаке». Из стана
После банкротства главной команды специалист продолжил работу в молодёжной команде. Но когда «Спартак» вернулся в КХЛ, Епанчинцев отправился работать в Казахстан — в карагандинскую «Сарыарку», выступающую в ВХЛ. В первый сезон казахская команда вылетела в полуфинале
Горди Дуайер
Свой лучший результат в КХЛ «Медвешчак» показал в первый сезон, когда командой руководил канадец Марк Френч. Тогда хорваты вышли в
Дуайер умеет находить правильный подход к игрокам, он может их мотивировать. Поэтому бывший форвард команды Франсис Паре
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