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27 января 2017, 17:37 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеист рижского «Динамо» Микелис Редлихс пропустит остаток сезона из-за травмы

МОСКВА, 27 янв — Р-Спорт. Нападающий рижского хоккейного клуба «Динамо» Микелис Редлихс выбыл до конца сезона после операции на кисти, сообщается на официальном сайте команды.

Игрок получил перелом пальца в четверг в домашнем матче регулярного чемпионата с астанинским «Барысом», который завершился победой гостей со счетом 3:2. В пятницу 32-летний форвард перенес операцию.

В текущем сезоне Редлихс провел 50 игр, набрал 16 очков (9 шайб + 7 передач) и делит с Миксом Индрашисом первое место в списке лучших снайперов команды.

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