Хоккеист рижского «Динамо» Микелис Редлихс пропустит остаток сезона из-за травмы

Игрок получил перелом пальца в четверг в домашнем матче регулярного чемпионата с астанинским «Барысом», который завершился победой гостей со счетом 3:2. В пятницу 32-летний форвард перенес операцию.

В текущем сезоне Редлихс провел 50 игр, набрал 16 очков (9 шайб + 7 передач) и делит с Миксом Индрашисом первое место в списке лучших снайперов команды.