Третий бомбардир ХК «Динамо» (Минск) Клинкхаммер восстановился от травмы

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Клинкхаммер не играл с 5 января. Отмечается, что уже в субботу 30-летний форвард сможет сыграть в домашнем матче регулярного чемпионата с астанинским «Барысом».

В текущем сезоне Клинкхаммер провел 39 игр и набрал 30 очков (16 шайб + 14 передач), он является третьим бомбардиром клуба и делит второе место с Мэттом Эллисоном в списке снайперов минской команды.