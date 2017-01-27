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27 января 2017, 16:57 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Третий бомбардир ХК «Динамо» (Минск) Клинкхаммер восстановился от травмы

МОСКВА, 27 янв — Р-Спорт. Канадский нападающий минского «Динамо» Роб Клинкхаммер выведен из списка травмированных, сообщается на официальном сайте белорусского клуба КХЛ.

Канадский нападающий минского Динамо Роб Клинкхаммер выведен из списка травмированных сообщается на официальном сайте белорусского клуба <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Клинкхаммер не играл с 5 января. Отмечается, что уже в субботу 30-летний форвард сможет сыграть в домашнем матче регулярного чемпионата с астанинским «Барысом».

В текущем сезоне Клинкхаммер провел 39 игр и набрал 30 очков (16 шайб + 14 передач), он является третьим бомбардиром клуба и делит второе место с Мэттом Эллисоном в списке снайперов минской команды.

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