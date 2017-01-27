Третий бомбардир ХК «Динамо» (Минск) Клинкхаммер восстановился от травмы
МОСКВА, 27 янв —
Р-Спорт. Канадский нападающий минского «Динамо» Роб Клинкхаммер выведен из списка травмированных, сообщается на официальном сайте белорусского клуба КХЛ.
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Клинкхаммер не играл с 5 января. Отмечается, что уже в субботу 30-летний форвард сможет сыграть в домашнем матче регулярного чемпионата с астанинским «Барысом».
В текущем сезоне Клинкхаммер провел 39 игр и набрал 30 очков (16 шайб + 14 передач), он является третьим бомбардиром клуба и делит второе место с Мэттом Эллисоном в списке снайперов минской команды.
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