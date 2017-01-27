Всевластие Захаркина как роковая ошибка «Салавата Юлаева»

Всевластие тренеров ничем не лучше агентов и менеджеров

Если вы свято верите, что менеджеры и агенты — главное зло российского хоккея, то у нас есть для вас плохие новости. В сказки про откаты того или иного руководителя верится охотно. Они ведь те же чиновники, только от спорта, а к чиновникам простой народ тёплых чувств не питает. Менталитет, ничего не поделаешь. Агенты — это вообще отдельная история. Как представителей этой профессии только не демонизируют! Мол, они и маму родную готовы продать, и молодых ребят вывезут в Америку за кусок «Биг Мака», и вообще — трава не расти, дай выгодный контракт подписать. Конечно, есть и циничные агенты, и нечистоплотные руководители, вот только безраздельная власть тренера нынче не менее губительна, чем вмешательство коммерсантов от хоккея.



То и дело приходится читать стенания тренеров о том, каково им работать под руководством случайных людей, дорвавшихся до управления хоккейными клубами. Подобным интервью после увольнения из «Нефтехимика» разродился Николай Соловьёв. Тренер, сделавший себе имя в 90-х, негодовал, как человек его профессии может зависеть от менеджеров и игроков. Ветеран тренерского цеха выглядел искренне разочарованным в ремесле, которому отдал 30 лет. Николаю Дмитриевичу, конечно, можно посочувствовать, а также заметить, что Виктор Левицкий — отнюдь не образцовый генменеджер, но в сложившейся ситуации виноват сам Соловьёв. Как и многие его сверстники, он застрял в прошлом веке, когда тренер для игроков был и царь, и бог, и бухгалтер. Вот только времена, когда люди с планшетками решали, кому выдать квартиру, а кому — «Волгу», ушли безвозвратно.

То, что происходит сегодня в Уфе, ещё одно подтверждение тезиса о том, что каждый должен заниматься своим делом. Тренеры — готовить команду, менеджеры — подбирать состав, согласуя кандидатуры с наставником. Согласовывать, а не потакать, ставя подписи. Если в прошлом сезоне Игорь Захаркин жаловался, что подбор игроков не соответствует его модели игры, то теперь это от начала и до конца его команда. После относительно успешного первого сезона в качестве главного тренера он получил карт-бланш от высшего руководства и, по большому счёту, перетянул на себя часть функций Леонида Вайсфельда. К чему привело это единовластие, можно наглядно проследить по турнирной таблице. «Салават Юлаев» терпит одно болезненное поражение за другим, рискуя не попасть в плей-офф.

Захаркин сам пригласил старых знакомых и оставил Сведберга

Практически все ключевые трансферы «Салавата Юлаева» в этом году — личная инициатива Захаркина. Это он позвал в Уфу «сбитых лётчиков» Константина Корнеева и Дениса Куляша, которые оказались не нужны своим бывшим клубам. То, что главный тренер юлаевцев хорошо знал их по совместной работе с ЦСКА, перевесило их сегодняшнее состояние. Как результат — «-14» на двоих, и если Куляш приносит пользу команде в атаке, то в выступлении Корнеева сложно найти даже ложку мёда. Дмитрий Воробьёв — ещё одна креатура Захаркина, которая не сказать что выстрелила. Уже по ходу сезона под его крыло перебрался Денис Паршин. Прошлой весной, когда «Салават» столкнулся в плей-офф с «Авангардом», Игорь Владимирович рассыпался в комплиментах форварду. Паршин, считающийся классическим вингером для модели Быкова-Захаркина, не набирает очков уже больше 10 матчей. Стоит ли этому удивляться, если такие периоды были у Дениса и в прошлом клубе?



По инициативе Захаркина трансферы не только совершались, но и блокировались. Ключевым решением всего межсезонья стало сохранение Никласа Сведберга. В столице Башкирии всерьёз взвешивали все «за» и «против», изучали статистику, но в итоге решили дать шведу второй шанс. И это при том, что в качестве альтернативы рассматривалась кандидатура Якуба Коваржа — вратаря, хорошо знакомого Вайсфельду по работе в «Автомобилисте». Оставив Сведберга, уфимцы обрекли себя на самогипноз, мол, к плей-офф нестабильный страж ворот станет настоящим первым номером. Шли недели, месяцы, а стабильность так и не стала вторым именем Никласа.

По граблям Белоусова и «Трактора»

Ситуация, которая сложилась в сегодняшнем «Салавате Юлаеве», не нова. История циклична. Челябинск. Лето 2013 года. «Трактор» проводит межсезонье в статусе финалиста Кубка Гагарина. Совсем недавно челябинцы уступили в решающей серии московскому «Динамо», но для своих болельщиков они остались героями. А главным творцом серебряного успеха считался покойный ныне Валерий Белоусов. Тренер, и без того пользовавшийся безмерным уважением во властной верхушке, получил полный карт-бланш. Стоит ли напоминать, чем всё это закончилось? Команду, которая ещё вчера боролась за главный трофей, весь сезон бросало то в жар, то в холод, а по его итогу «Трактор» остался без плей-офф.

Начиналось в Челябинске всё точно так же, как в Уфе. Белоусов взвалил на себя селекцию, начав приглашать хорошо ему знакомых игроков или просто отыгравших своё ветеранов. С Алексеем Бондаревым он был знаком по «Авангарду», там же легендарный специалист работал с Александром Гуськовым и Антоном Курьяновым. Да только те самые «надёжные и проверенные», на которых так любят опираться тренеры, Валерия Константиновича в итоге и подвели. Бондарев закончил сезон с ужасающим показателем полезности «-19», Гуськов покинул «Трактор» по прошествии 15 матчей, а выступление Курьянова в Челябинске кроме как сплошным мучением не назовёшь. Все попытки — в молоко. Белоусову тогда дали работать сезон, после чего попрощались с мэтром. Как поступят с Захаркиным, который прогуливается по тем же граблям?

Карт-бланш приведёт Захаркина к отставке?