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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28575760/
27 января 2017, 15:43 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Шайба Доуса в матче «Барыс» — «Салават Юлаев» вошла в ТОП-10 лучших голов недели КХЛ

Континентальная хоккейная лига опубликовала ТОП-10 лучших голов 21-й недели КХЛ.

Четвертое место принадлежит шайбе нападающего «Барыса» Найджела Доуса в матче с «Салаватом Юлаевым» — 4:3 ОТ.

16.01.2017 16:30 Зрители 7140 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Барыс 4:3 ОТ Салават Юлаев
(0:1, 3:2, 0:0)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Игорь Захаркин
Вратари
Кевин Пулен 19:59 (К. Пулен 20:00) Андрей Гаврилов 26:31 (Н. Сведберг 26:31)
1-й период
Сами Леписто 05:38
10:06 Кевин Даллмэн
Томаш Мертль (С. Леписто, А. Логинов) 10:26
2-й период
23:43 Найджел Доус (Б. Боченски, К. Даллмэн)
24:48 Кирилл Панюков (А. Липин)
26:31 Найджел Доус (Д. Бойд, Б. Боченски)
29:08 Роман Савченко
33:40 Егор Шалапов
Максим Майоров (Д. Куляш) 34:13
Александр Нестеров (Е. Коротков) 35:39
3-й период
44:37 Никита Иванов
Евгений Бодров 44:37
48:43 Мартен Сан-Пьер
Захар Арзамасцев 48:43
Евгений Коротков 56:26
Овертайм
64:04 Кевин Даллмэн (Б. Боченски, Н. Доус)
Статистика
10 Штрафное время 8
2 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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