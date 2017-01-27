Шайба Доуса в матче «Барыс» — «Салават Юлаев» вошла в ТОП-10 лучших голов недели КХЛ
Континентальная хоккейная лига опубликовала ТОП-10 лучших голов 21-й недели КХЛ.
Четвертое место принадлежит шайбе нападающего «Барыса» Найджела Доуса в матче с «Салаватом Юлаевым» — 4:3 ОТ.
|16.01.2017 16:30
|Зрители 7140
|Регулярный чемпионат
|"Барыс-Арена"
|Барыс
|4:3 ОТ
|Салават Юлаев
|(0:1, 3:2, 0:0)
Главные тренеры
|Эдуард Занковец
|Игорь Захаркин
Вратари
|Кевин Пулен 19:59 (К. Пулен 20:00)
|Андрей Гаврилов 26:31 (Н. Сведберг 26:31)
|1-й период
|Сами Леписто
|05:38
|10:06
|Кевин Даллмэн
|Томаш Мертль (С. Леписто, А. Логинов)
|10:26
|2-й период
|23:43
|Найджел Доус (Б. Боченски, К. Даллмэн)
|24:48
|Кирилл Панюков (А. Липин)
|26:31
|Найджел Доус (Д. Бойд, Б. Боченски)
|29:08
|Роман Савченко
|33:40
|Егор Шалапов
|Максим Майоров (Д. Куляш)
|34:13
|Александр Нестеров (Е. Коротков)
|35:39
|3-й период
|44:37
|Никита Иванов
|Евгений Бодров
|44:37
|48:43
|Мартен Сан-Пьер
|Захар Арзамасцев
|48:43
|Евгений Коротков
|56:26
|Овертайм
|64:04
|Кевин Даллмэн (Б. Боченски, Н. Доус)
Статистика
|10
|Штрафное время
|8
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter