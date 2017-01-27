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27 января 2017, 15:44 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Вместимость «Фетисов-Арены» для проведения матчей КХЛ увеличится до 7 тыс. человек

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вместимость владивостокской «Фетисов-Арены» для организации хоккейных матчей после строительства еще одной трибуны составит порядка 7 тысяч зрителей. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов.

Ранее об увеличении количества зрительских мест на «Фетисов-Арене» сообщил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Владивосток претендует на проведение Недели звезд хоккея следующего года, в рамках которой пройдет Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Возведение еще одной трибуны планируется к следующему сезону. Возможна только небольшая трибуна за воротами, где сейчас сцена, поскольку через два-три метра идет уже другая тренировочная площадка европейского размера, — сказал Мухометов. — Будем немного переделывать конструктив нижних секторов трибун для того, чтобы чуть-чуть больше зрителей было и места соприкасались с площадкой и чтобы люди, покупающие билеты на эти ряды, были в гуще событий».

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