Вместимость «Фетисов-Арены» для проведения матчей КХЛ увеличится до 7 тыс. человек
МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вместимость владивостокской «Фетисов-Арены» для организации хоккейных матчей после строительства еще одной трибуны составит порядка 7 тысяч зрителей. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов.
Ранее об увеличении количества зрительских мест на «Фетисов-Арене» сообщил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Владивосток претендует на проведение Недели звезд хоккея следующего года, в рамках которой пройдет Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Возведение еще одной трибуны планируется к следующему сезону. Возможна только небольшая трибуна за воротами, где сейчас сцена, поскольку через
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