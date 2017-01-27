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27 января 2017, 10:57 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Защитник «Куньлуня» обвинил игрока «Слована» в расизме

Защитник «Куньлуня» Юйэнь Зак возмущен поведением нападающего «Слована» Самуэля Петраша во время матча регулярного чемпионата КХЛ (2:0). Форвард допустил расистские высказывания в адрес 23-летнего китайца.

Защитник Куньлуня <span class=error>Юйэнь</span> Зак возмущен поведением нападающего <span class=error>Слована</span> <span class=error>Самуэля</span> <span class=error>Петраша</span> во время матча регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> (2:0). Увеличить
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— Хоккей — суровая игра, — сказал Юйэнь. — Страсти в ней накаляются регулярно, и на площадке часто можно услышать крепкие слова. Но то, что сказал мне Петраш во время одной из заварушек в третьем периоде, выходит за грань.

Не могу поверить, что в современном мире можно услышать такое. Расизму не место в спорте, да и вообще в жизни. Не знаю, накажут ли его, слышали ли судьи, что он сказал. Но я знаю, что я слышал, и это меня взбесило.

26.01.2017 14:30 Зрители 2400 Регулярный чемпионат LeSports Center
Куньлунь 2:0 Слован
(1:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Владимир Юрзинов Милош Ржига
Вратари
Томи Кархунен Барри Браст 59:27
1-й период
06:37
11:37
Андрей Штясны 16:27
Барри Браст 16:45
17:27 Шон I Коллинс (Й. Ярвинен, Т. Мянтюля)
2-й период
28:56
Ник Пластино 31:16
34:55 Макс Вярн
3-й период
43:12 Юйэнь Зак
57:23 Алексей Поникаровский (Б. Беллемор, Т. Марцинко)
59:37
Статистика
10 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Слован
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