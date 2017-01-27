Защитник «Куньлуня» обвинил игрока «Слована» в расизме
Защитник «Куньлуня» Юйэнь Зак возмущен поведением нападающего «Слована» Самуэля Петраша во время матча регулярного чемпионата КХЛ (2:0). Форвард допустил расистские высказывания в адрес 23-летнего китайца.
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— Хоккей — суровая игра, — сказал Юйэнь. — Страсти в ней накаляются регулярно, и на площадке часто можно услышать крепкие слова. Но то, что сказал мне Петраш во время одной из заварушек в третьем периоде, выходит за грань.
Не могу поверить, что в современном мире можно услышать такое. Расизму не место в спорте, да и вообще в жизни. Не знаю, накажут ли его, слышали ли судьи, что он сказал. Но я знаю, что я слышал, и это меня взбесило.
|26.01.2017 14:30
|Зрители 2400
|Регулярный чемпионат
|LeSports Center
Главные тренеры
|Владимир Юрзинов
|Милош Ржига
Вратари
|Томи Кархунен
|Барри Браст 59:27
|1-й период
|06:37
|11:37
|Андрей Штясны
|16:27
|Барри Браст
|16:45
|17:27
|Шон I Коллинс (Й. Ярвинен, Т. Мянтюля)
|2-й период
|28:56
|Ник Пластино
|31:16
|34:55
|Макс Вярн
|3-й период
|43:12
|Юйэнь Зак
|57:23
|Алексей Поникаровский (Б. Беллемор, Т. Марцинко)
|59:37
Статистика
|10
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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