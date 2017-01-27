Защитник «Куньлуня» обвинил игрока «Слована» в расизме

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— Хоккей — суровая игра, — сказал Юйэнь. — Страсти в ней накаляются регулярно, и на площадке часто можно услышать крепкие слова. Но то, что сказал мне Петраш во время одной из заварушек в третьем периоде, выходит за грань.

Не могу поверить, что в современном мире можно услышать такое. Расизму не место в спорте, да и вообще в жизни. Не знаю, накажут ли его, слышали ли судьи, что он сказал. Но я знаю, что я слышал, и это меня взбесило.