«Динамо» продолжит побеждать, «Локомотив» обыграет «Салават»
Защитник «Куньлуня» Юйэнь Зак возмущен поведением нападающего «Слована» Самуэля Петраша во время матча регулярного чемпионата КХЛ (2:0). Форвард допустил расистские высказывания в адрес 23-летнего китайца.
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«Лада» — «Сибирь»
Игровой день начнётся в Тольятти, куда к местной «Ладе» приедет новосибирская «Сибирь». Тольяттинцы достаточно неожиданно смогли обыграть «Авангард» и наверняка настроены продлить победную серию. Вот только новосибирцы, в отличие от омичей, будут сверхмотивированны, горя желанием пробиться в
Наш прогноз: «Сибирь» продолжит победный выезд и увезет из Тольятти три очка.
«Нефтехимик» — «Авангард»
Нижнекамцы ещё совсем недавно казались фаворитами в борьбе за восьмое место на Востоке, но ряд поражений откинул команду Андрея Назарова на несколько позиций. Очки и заброшенные шайбы даются команде со скрипом, да и Андрей Кареев уже не выглядит волшебником на последнем рубеже. «Авангард», по заявлениям из клуба, продолжает борьбу за первое место на Востоке, но в Тольятти команда выглядела достаточно невзрачно, а Фёдор Канарейкин назвал тот матч худшим в сезоне.
Наш прогноз: «Нефтехимику» очки нужнее, но и «Авангард» захочет реабилитироваться перед своими болельщиками, поэтому спрогнозируем ничью в основное время, а затем «ястребы» продолжат шестилетнюю традицию побед в Нижнекамске.
«Ак Барс» — «Металлург» Нк
«Кузня» немного оправилась от кошмарной серии поражений и набирает очки в двух матчах подряд. Сергей Бердников утверждает, что теперь его ребята раскрепощены и их ничего не сковывает. Казанцы же планомерно готовятся к
Наш прогноз: отсутствие мотивации у казанцев нивелирует разницу в классе, рискнём поставить на раскрепощенную «Кузню».
«Локомотив» — «Салават Юлаев»
В Ярославле встретятся команды, которые в последнее время не оправдывают ожиданий своих болельщиков. Но если в пассиве «Локомотива» лишь серия из двух поражений, то «Салават» находится в затяжном пике. Уфимцы в последних 17 матчах одержали лишь одну победу в основное время, и за этот период превратились из команды, претендующей на второе место Востока, в коллектив, ведущий борьбу за место в
Наш прогноз: Капризов снова наберёт очки, но «Салават» проиграет в шестой раз подряд.
«Торпедо» — СКА
Нижегородское «Торпедо» продолжает борьбу за третью строчку на Западе, но хроническая нестабильность сильно мешает команде Петериса Скудры. После удачного начала календарного года «Торпедо» проиграло четыре встречи кряду и очутилось на пятом месте в конференции. СКА продолжает штамповать победы и на всех парах мчится к победе в регулярном чемпионате. Оптимизма Олегу Знарку добавила информация о несерьёзном характере травмы Вадима Шипачёва.
Наш прогноз: «Торпедо» будет сражаться, но разница в классе позволит добыть СКА очередную победу.
«Витязь» — «Трактор»
Подольский «Витязь» в этом сезоне как никогда близок к попаданию в кубковую восьмёрку. Валерию Белову удалось собрать весьма симпатичную команду, хоккей в исполнении которой нравится болельщикам, причём не только подмосковной команды. «Витязю» удалось дома последовательно обыграть «Салават» и «Магнитку», что позволило им закрепиться на седьмом месте Западной конференции. В гости в Подольск приедет челябинский «Трактор», решающий свои задачи: подопечным Анвара Гатиятулина важно застолбить за собой четвёртое место на Востоке, чтобы начинать
Наш прогноз: в упорной борьбе команды разделят очки, а за пределами основного времени «Витязь» продлит серию побед.
«Динамо» М — «Металлург» Мг
Пожалуй, главный матч игрового дня состоится в Москве в «ВТБ Ледовый дворец», где московское «Динамо», набравшее впечатляющий ход, будет принимать действующего чемпиона. Коллектив Сергея Орешкина нынче сметает практически всё на своём пути и является фаворитом в борьбе за третье место на Западе. При этом последняя игра с восточным грандом завершилась поражением динамовцев от «Ак Барса». «Металлург» уже гарантировал себе первое место на Востоке, но проблемы команды Ильи Воробьёва лежат в другой плоскости: серьёзную травму получил Томми Сантала, и «металлурги» рискуют подойти к играм на вылет не в полном составе.
Наш прогноз: «Динамо» одержит очередную победу и возьмёт реванш за унизительное ноябрьское поражение в Магнитогорске.
«Спартак» — «Северсталь»
На другом московском стадионе «Спартак» примет череповецкую «Северсталь». После резонансного общения с болельщиками дела
Наш прогноз: «Спартак» одержит долгожданную победу.
ХК «Сочи» — ЦСКА
Сочинцы продолжают заочный спор с целой группой команд за место в
Наш прогноз: ЦСКА победит и продолжит погоню за СКА.
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