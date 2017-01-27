«Йокерит» проиграл 8 из 10 последних матчей, одержав 2 победы над СКА
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» на своём льду уступил «Автомобилисту» со счётом 2:6. Это поражение стало для финской команды 8-м в 10 последних матчах.
В ходе этой неудачной серии обе победы «Йокерит» одержал над лидером текущего сезона СКА (3:2 в Хельсинки и 5:3 в Санкт-Петербурге), занимающим первое место в лиге.
В настоящее время «Йокерит» не попадает в
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