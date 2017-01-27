«Йокерит» проиграл 8 из 10 последних матчей, одержав 2 победы над СКА

В ходе этой неудачной серии обе победы «Йокерит» одержал над лидером текущего сезона СКА (3:2 в Хельсинки и 5:3 в Санкт-Петербурге), занимающим первое место в лиге.



В настоящее время «Йокерит» не попадает в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, занимая 9-е место в Западной конференции с 79 очками в 53 матчах.