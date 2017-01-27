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27 января 2017, 10:06 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Йокерит» проиграл 8 из 10 последних матчей, одержав 2 победы над СКА

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» на своём льду уступил «Автомобилисту» со счётом 2:6. Это поражение стало для финской команды 8-м в 10 последних матчах.

В ходе этой неудачной серии обе победы «Йокерит» одержал над лидером текущего сезона СКА (3:2 в Хельсинки и 5:3 в Санкт-Петербурге), занимающим первое место в лиге.

В настоящее время «Йокерит» не попадает в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, занимая 9-е место в Западной конференции с 79 очками в 53 матчах.

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Новости КХЛ

Хоккеисты «Автомобилиста» обыграли «Йокерит» в 1200-м матче тренера Крикунова в ЧР

Хоккеисты «Автомобилиста» обыграли «Йокерит» в 1200-м матче тренера Крикунова в ЧР

МОСКВА, 26 янв — Р-Спорт. «Автомобилист» переиграл на выезде финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который стал 1200-м для тренера екатеринбургского клуба Владимира Крикунова в рамках чемпионатов России и СССР.
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