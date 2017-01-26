Кевин Лаланд: Вратарю тяжело играть, когда соперник мало бросает по воротам
Голкипер минского «Динамо» Кевин Лаланд после домашней победы над «Югрой» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда контролировала ход встречи, начиная с первым минут и заканчивая финальной сиреной.
Мы провели хороший матч, заработали три очка, контролируя ход встречи с первых минут и до финальной сирены. В третьем периоде мы хотели победить больше соперника, за что и были вознаграждены.
Конечно, вратарю тяжело играть, когда соперник мало бросает по воротам. Это все равно, что для игрока кататься на льду, но не касаться шайбы. Тяжело войти в игру и почувствовать ее ритм. Несмотря на это, моя работа — останавливать все шайбы, которые летят в мою сторону, вне зависимости от количества бросков. Думаю, ключевым моментом встречи стала вторая шайба Мэтта Эллисона, которая позволила нам завладеть преимуществом и вести матч по своему сценарию, — приводит видео со словами Лаланда hcdinamo.by.
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