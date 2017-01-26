Кевин Лаланд: Вратарю тяжело играть, когда соперник мало бросает по воротам

Мы провели хороший матч, заработали три очка, контролируя ход встречи с первых минут и до финальной сирены. В третьем периоде мы хотели победить больше соперника, за что и были вознаграждены.



Конечно, вратарю тяжело играть, когда соперник мало бросает по воротам. Это все равно, что для игрока кататься на льду, но не касаться шайбы. Тяжело войти в игру и почувствовать ее ритм. Несмотря на это, моя работа — останавливать все шайбы, которые летят в мою сторону, вне зависимости от количества бросков. Думаю, ключевым моментом встречи стала вторая шайба Мэтта Эллисона, которая позволила нам завладеть преимуществом и вести матч по своему сценарию, — приводит видео со словами Лаланда hcdinamo.by.