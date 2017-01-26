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26 января 2017, 23:39 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Сейейс Нормундс: Знали, что у «Барыса» есть хорошие исполнители

Главный тренер рижского «Динамо» Сейейс Нормундс прокомментировал матч Континентальной хоккейной лиги с астанинским «Барысом» — 2:3.

Главный тренер рижского Динамо <span class=error>Сейейс</span> <span class=error>Нормундс</span> прокомментировал матч Континентальной хоккейной лиги с <span class=error>астанинским</span> <span class=error>Барысом</span> — 2:3. Увеличить
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— Готовились, разбирали игру соперника, знали, что у «Барыса» есть хорошие исполнители. Смотрели их большинство, но, к сожалению, не смогли их нейтрализовать, пропустили два гола в неравных составах. Может быть, первый пропущенный гол более обидный для нас получился, удача отскочила. Тем не менее у нас были хорошие моменты, но всё мимо, всё не туда. Поэтому где-то не хватило мастерства, а где-то везения, — сказал Нормундс.

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