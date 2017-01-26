Сейейс Нормундс: Знали, что у «Барыса» есть хорошие исполнители

— Готовились, разбирали игру соперника, знали, что у «Барыса» есть хорошие исполнители. Смотрели их большинство, но, к сожалению, не смогли их нейтрализовать, пропустили два гола в неравных составах. Может быть, первый пропущенный гол более обидный для нас получился, удача отскочила. Тем не менее у нас были хорошие моменты, но всё мимо, всё не туда. Поэтому где-то не хватило мастерства, а где-то везения, — сказал Нормундс.