Сейейс Нормундс: Знали, что у «Барыса» есть хорошие исполнители
Главный тренер рижского «Динамо» Сейейс Нормундс прокомментировал матч Континентальной хоккейной лиги с астанинским «Барысом» — 2:3.
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— Готовились, разбирали игру соперника, знали, что у «Барыса» есть хорошие исполнители. Смотрели их большинство, но, к сожалению, не смогли их нейтрализовать, пропустили два гола в неравных составах. Может быть, первый пропущенный гол более обидный для нас получился, удача отскочила. Тем не менее у нас были хорошие моменты, но всё мимо, всё не туда. Поэтому
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