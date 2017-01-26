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26 января 2017, 23:38 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Эдуард Занковец: Игра в большинстве решила исход поединка

Главный тренер астанинского «Барыса» Эдуард Занковец рассказал о матче Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо» — 3:2.

Главный тренер <span class=error>астанинского</span> <span class=error>Барыса</span> Эдуард <span class=error>Занковец</span> рассказал о матче Континентальной хоккейной лиги с рижским Динамо — 3:2. Увеличить
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— Сложный и равный матч, мы серьёзно готовились к этой игре. Может быть даже немного играли через чур ответственно, скованно, не было лёгкости в игре. В то же время нужно отдать должное сопернику, играли хорошо. В принципе, игра в большинстве решила исход этого поединка.

 — Есть ли разница в уровне игры «Барыса» и «Динамо», разрыв между командами практически в 30 очков…
— Не особо следил за игрой «Динамо» в начале сезона, но последние матчи разбирал, и «Динамо» играло очень даже интересно. Поэтому по последним встречам могу сказать, что большой разницы по игре нет.

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