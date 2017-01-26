Эдуард Занковец: Игра в большинстве решила исход поединка

— Сложный и равный матч, мы серьёзно готовились к этой игре. Может быть даже немного играли через чур ответственно, скованно, не было лёгкости в игре. В то же время нужно отдать должное сопернику, играли хорошо. В принципе, игра в большинстве решила исход этого поединка.



— Есть ли разница в уровне игры «Барыса» и «Динамо», разрыв между командами практически в 30 очков…

— Не особо следил за игрой «Динамо» в начале сезона, но последние матчи разбирал, и «Динамо» играло очень даже интересно. Поэтому по последним встречам могу сказать, что большой разницы по игре нет.