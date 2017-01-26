Андрей Разин: Эллисон собрал кошельки партнеров и разложил в них премиальные
Рулевой «Югры» Андрей Разин дал оценку поражению от минского «Динамо» (1:4) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Было видно, что команды заряжены на борьбу, вышли биться. Тем более сейчас такая ситуация в таблицах и «Запада», и «Востока», что очки для всех на вес золота. Можно сказать, что «Югра» сегодня побывала в
Ваши слова о достойной самоотдаче несколько контрастируют с абсолютным нулем бросков в створ ворот хозяев в первом периоде…
Нисколько, можно достойно играть и при нуле бросков. Они
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