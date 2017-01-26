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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28567728/
26 января 2017, 23:09 | Хоккей: КХЛ | «Прессбол»

Андрей Разин: Эллисон собрал кошельки партнеров и разложил в них премиальные

Рулевой «Югры» Андрей Разин дал оценку поражению от минского «Динамо» (1:4) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Было видно, что команды заряжены на борьбу, вышли биться. Тем более сейчас такая ситуация в таблицах и «Запада», и «Востока», что очки для всех на вес золота. Можно сказать, что «Югра» сегодня побывала в плей-офф. К самоотдаче обоих соперников претензий, думаю, нет. Просто в нашем составе не оказалось своего Эллисона. Мэтт собрал кошельки партнеров и разложил в них премиальные. У нас, наоборот, нашелся тот, кто взял и вынул. Хотя зрителям хоккей, думаю, понравился.

Ваши слова о достойной самоотдаче несколько контрастируют с абсолютным нулем бросков в створ ворот хозяев в первом периоде…

Нисколько, можно достойно играть и при нуле бросков. Они все-таки больше следствие мастерства, а не желания. Да, мы много провели в обороне, поскольку немало пришлось играть в меньшинстве. Особенно во втором периоде, когда удаления стали результатом попыток перехватить инициативу. Как тренер я никогда не даю задания играть от обороны — только от ситуации. Соперник же лучше двигался, сильнее давил.

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