Андрей Разин: Эллисон собрал кошельки партнеров и разложил в них премиальные

Было видно, что команды заряжены на борьбу, вышли биться. Тем более сейчас такая ситуация в таблицах и «Запада», и «Востока», что очки для всех на вес золота. Можно сказать, что «Югра» сегодня побывала в плей-офф. К самоотдаче обоих соперников претензий, думаю, нет. Просто в нашем составе не оказалось своего Эллисона. Мэтт собрал кошельки партнеров и разложил в них премиальные. У нас, наоборот, нашелся тот, кто взял и вынул. Хотя зрителям хоккей, думаю, понравился.

Ваши слова о достойной самоотдаче несколько контрастируют с абсолютным нулем бросков в створ ворот хозяев в первом периоде…