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26 января 2017, 22:59 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

«Барыс» в Риге обыграл «Динамо» и поднялся на пятое место в Восточной конференции КХЛ

Хоккеисты «Барыса» обыграли рижское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Хоккеисты <span class=error>Барыса</span> обыграли рижское Динамо в гостевом матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> передает корреспондент Vesti.kz. Увеличить
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Игра проходила в столице Латвии в ночь с 26 на 27 января и завершилась со счетом 2:3 в пользу казахстанского клуба.

Вперед игроки «Барыса» вышли на 13-й минуте, когда в большинстве отличился Роман Старченко. Для казахстанского нападающего эта шайба стала 14-й в сезоне.

Динамовцы отыгрались во втором периоде — на 27-й минуте точным броском отметился Микс Индрашис. Равным счет был совсем недолго. На 35-й минуте в большинстве «Барыс» вперед вывел Найджел Доус, забросивший 35-ю шайбу в сезоне.

В третьем периоде команды обменялись взятьями ворот. На 45-й минуте у «Барыса» отличился Дастин Бойд, а надежду на овертайм хозяевам на 58-й минуте подарил гол Лауриса Дарзиньша.

Для «Барыса» эта победа стала четвертой подряд и 28-й в сезоне. Астанинский клуб, у которого теперь 81 очков, поднялся на пятое место в Восточной конференции. Идущий шестым «Салават Юлаев» команда Эдуарда Занковца опережает по дополнительным показателям и при этом имеет на один сыгранный матч меньше.

Следующую игру «Барыс» проведет в Минске 28 января. Встреча с местным «Динамо» начнется в 20:00 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 19 февраля. Впереди «Барыс» ожидают еще семь матчей, шесть из которых пройдут в столице Казахстана.

26.01.2017 20:30 Зрители 4019 Регулярный чемпионат Арена Рига
Динамо Р 2:3 Барыс
(0:1, 1:1, 1:1)
Главные тренеры
Нормундс Сейейс Эдуард Занковец
Вратари
Янис Калныньш 58:24 (Я. Калныньш 58:45-59:08) Кевин Пулен
1-й период
Найджел Доус 03:48
11:31 Увис Балинскис
Роман Старченко (Е. Шалапов) 13:09
2-й период
27:24 Микс Индрашис (Р. Липсбергс, М. Бичевскис)
Роман Савченко 30:10
34:09 Ральфс Фрейбергс
Найджел Доус (Б. Боченски) 35:11
3-й период
Дастин Бойд (Н. Доус) 45:54
58:45 Лаурис Дарзиньш (Г. Галвиньш, М. Индрашис)
Статистика
4 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Владимир Балушка (Словакия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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