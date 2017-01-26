«Барыс» в Риге обыграл «Динамо» и поднялся на пятое место в Восточной конференции КХЛ

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Игра проходила в столице Латвии в ночь с 26 на 27 января и завершилась со счетом 2:3 в пользу казахстанского клуба.

Вперед игроки «Барыса» вышли на 13-й минуте, когда в большинстве отличился Роман Старченко. Для казахстанского нападающего эта шайба стала 14-й в сезоне.

Динамовцы отыгрались во втором периоде — на 27-й минуте точным броском отметился Микс Индрашис. Равным счет был совсем недолго. На 35-й минуте в большинстве «Барыс» вперед вывел Найджел Доус, забросивший 35-ю шайбу в сезоне.

В третьем периоде команды обменялись взятьями ворот. На 45-й минуте у «Барыса» отличился Дастин Бойд, а надежду на овертайм хозяевам на 58-й минуте подарил гол Лауриса Дарзиньша.

Для «Барыса» эта победа стала четвертой подряд и 28-й в сезоне. Астанинский клуб, у которого теперь 81 очков, поднялся на пятое место в Восточной конференции. Идущий шестым «Салават Юлаев» команда Эдуарда Занковца опережает по дополнительным показателям и при этом имеет на один сыгранный матч меньше.

Следующую игру «Барыс» проведет в Минске 28 января. Встреча с местным «Динамо» начнется в 20:00 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 19 февраля. Впереди «Барыс» ожидают еще семь матчей, шесть из которых пройдут в столице Казахстана.

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