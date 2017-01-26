«Барыс» в Риге обыграл «Динамо» и поднялся на пятое место в Восточной конференции КХЛ
Хоккеисты «Барыса» обыграли рижское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
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Игра проходила в столице Латвии в ночь с 26 на 27 января и завершилась со счетом 2:3 в пользу казахстанского клуба.
Вперед игроки «Барыса» вышли на 13-й минуте, когда в большинстве отличился Роман Старченко. Для казахстанского нападающего эта шайба стала 14-й в сезоне.
Динамовцы отыгрались во втором периоде — на 27-й минуте точным броском отметился Микс Индрашис. Равным счет был совсем недолго. На 35-й минуте в большинстве «Барыс» вперед вывел Найджел Доус, забросивший 35-ю шайбу в сезоне.
В третьем периоде команды обменялись взятьями ворот. На 45-й минуте у «Барыса» отличился Дастин Бойд, а надежду на овертайм хозяевам на 58-й минуте подарил гол Лауриса Дарзиньша.
Для «Барыса» эта победа стала четвертой подряд и 28-й в сезоне. Астанинский клуб, у которого теперь 81 очков, поднялся на пятое место в Восточной конференции. Идущий шестым «Салават Юлаев» команда Эдуарда Занковца опережает по дополнительным показателям и при этом имеет на один сыгранный матч меньше.
Следующую игру «Барыс» проведет в Минске 28 января. Встреча с местным «Динамо» начнется в 20:00 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
Регулярный чемпионат КХЛ завершится 19 февраля. Впереди «Барыс» ожидают еще семь матчей, шесть из которых пройдут в столице Казахстана.
|Нормундс Сейейс
|Эдуард Занковец
|Янис Калныньш 58:24 (Я. Калныньш 58:45-59:08)
|Кевин Пулен
|1-й период
|Найджел Доус
|03:48
|11:31
|Увис Балинскис
|Роман Старченко (Е. Шалапов)
|13:09
|2-й период
|27:24
|Микс Индрашис (Р. Липсбергс, М. Бичевскис)
|Роман Савченко
|30:10
|34:09
|Ральфс Фрейбергс
|Найджел Доус (Б. Боченски)
|35:11
|3-й период
|Дастин Бойд (Н. Доус)
|45:54
|58:45
|Лаурис Дарзиньш (Г. Галвиньш, М. Индрашис)
|4
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Владимир Балушка (Словакия)
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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