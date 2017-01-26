Крэйг Вудкрофт: В ряде последних матчей имели проблемы с дисциплиной — поговорили о ней с командой
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над «Югрой» (4:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Мы потратили немало времени, изучая сильные стороны «Югры», и в итоге смогли их неплохо нейтрализовать. Сами же хорошо двигались, быстро преодолевали центр, за счет чего смогли диктовать условия. Сегодня я доволен, как действовала наша команда, как следовала плану.
Сегодня, кроме прочего, смогли обойтись без большого количества фолов, особенно в концовке. Что сказали ребятам?
Мы действительно в ряде последних матчей имели проблемы с дисциплиной. И действительно отдельно поговорили на сей счет с командой: если мы хотим добиваться успехов, дисциплина должна стать одним из главных факторов. И это сработало: на сей раз смогли рассчитывать на все четыре звена на протяжении всех трех периодов.
Очередные изменения в большинстве троек — поиск ответа на вопрос, почему в голевом смысле молчат Матерухин и Костицын?
Не так узко. Глубина состава — одни из наших козырей на данный момент. У нас есть возможности
Клинкхаммер уже возобновил тренировки на льду. Как скоро ожидаете вернуть его в игру?
Учитывая результативность звена Эллисона в последних матчах, готовы ли вы настолько удивить соперника, что измените и эту тройку?
Роб очень вариативный игрок, он усилит любое звено. И это просто здорово, что сейчас у нас есть возможность опробовать различные варианты.
Во вторник вы сняли с игры Готовца, сегодня, вероятно, довольны им больше?
Да, на сей раз Кирилл отработал в полную силу. Сыграл именно так, как от него ожидаю. Это классный защитник и здорово, что сегодня он смог открыть счет своим шайбам в КХЛ. Надеюсь, на этой голевой отметке он задержится ненадолго.
|Крэйг Вудкрофт
|Андрей Разин
|Кевин Лаланд
|Александр Шарыченков
|1-й период
|02:04
|02:08
|Мэтт Эллисон (Ф. Петтерссон)
|05:29
|Сергей Дрозд
|15:35
|Роман Граборенко
|Кирилл Беляев
|15:35
|Кирилл Беляев
|15:35
|Кирилл Беляев
|15:35
|2-й период
|Егор Иванов
|21:18
|Никита Двуреченский
|28:15
|Евгений Кулик
|36:48
|3-й период
|43:15
|Александр Матерухин
|46:26
|Мэтт Эллисон (Ф. Петтерссон, А. Палушай)
|48:49
|Роман Граборенко (А. Стась, А. Матерухин)
|49:06
|Роман Граборенко
|49:06
|Аарон Палушай
|Кирилл Беляев
|49:06
|54:21
|Кирилл Готовец (С. Костицын, Е. Ковыршин)
|13
|Штрафное время
|25
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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