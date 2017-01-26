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Мы потратили немало времени, изучая сильные стороны «Югры», и в итоге смогли их неплохо нейтрализовать. Сами же хорошо двигались, быстро преодолевали центр, за счет чего смогли диктовать условия. Сегодня я доволен, как действовала наша команда, как следовала плану.

Сегодня, кроме прочего, смогли обойтись без большого количества фолов, особенно в концовке. Что сказали ребятам?

Мы действительно в ряде последних матчей имели проблемы с дисциплиной. И действительно отдельно поговорили на сей счет с командой: если мы хотим добиваться успехов, дисциплина должна стать одним из главных факторов. И это сработало: на сей раз смогли рассчитывать на все четыре звена на протяжении всех трех периодов.

Очередные изменения в большинстве троек — поиск ответа на вопрос, почему в голевом смысле молчат Матерухин и Костицын?

Не так узко. Глубина состава — одни из наших козырей на данный момент. У нас есть возможности что-то пробовать, улучшать, есть резерв. Что до упомянутых форвардов, то это мастера, потенциально опасные для соперников в любом звене. Просто на этом этапе сезона худшее, что можно допустить — стать предсказуемым для соперников. Поэтому мы меняемся и будем меняться впредь.

Клинкхаммер уже возобновил тренировки на льду. Как скоро ожидаете вернуть его в игру?

Вот-вот, его возвращение совсем близко.

Учитывая результативность звена Эллисона в последних матчах, готовы ли вы настолько удивить соперника, что измените и эту тройку?

Роб очень вариативный игрок, он усилит любое звено. И это просто здорово, что сейчас у нас есть возможность опробовать различные варианты.

Во вторник вы сняли с игры Готовца, сегодня, вероятно, довольны им больше?

Да, на сей раз Кирилл отработал в полную силу. Сыграл именно так, как от него ожидаю. Это классный защитник и здорово, что сегодня он смог открыть счет своим шайбам в КХЛ. Надеюсь, на этой голевой отметке он задержится ненадолго.