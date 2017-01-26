Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28567650/
26 января 2017, 22:55 | Хоккей: КХЛ | «Прессбол»

Крэйг Вудкрофт: В ряде последних матчей имели проблемы с дисциплиной — поговорили о ней с командой

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над «Югрой» (4:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Главный тренер минского Динамо <span class=error>Крэйг</span> Вудкрофт прокомментировал победу над <span class=error>Югрой</span> (4:1) в домашнем матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мы потратили немало времени, изучая сильные стороны «Югры», и в итоге смогли их неплохо нейтрализовать. Сами же хорошо двигались, быстро преодолевали центр, за счет чего смогли диктовать условия. Сегодня я доволен, как действовала наша команда, как следовала плану.

Сегодня, кроме прочего, смогли обойтись без большого количества фолов, особенно в концовке. Что сказали ребятам?

Мы действительно в ряде последних матчей имели проблемы с дисциплиной. И действительно отдельно поговорили на сей счет с командой: если мы хотим добиваться успехов, дисциплина должна стать одним из главных факторов. И это сработало: на сей раз смогли рассчитывать на все четыре звена на протяжении всех трех периодов.

Очередные изменения в большинстве троек — поиск ответа на вопрос, почему в голевом смысле молчат Матерухин и Костицын?

Не так узко. Глубина состава — одни из наших козырей на данный момент. У нас есть возможности что-то пробовать, улучшать, есть резерв. Что до упомянутых форвардов, то это мастера, потенциально опасные для соперников в любом звене. Просто на этом этапе сезона худшее, что можно допустить — стать предсказуемым для соперников. Поэтому мы меняемся и будем меняться впредь.

Клинкхаммер уже возобновил тренировки на льду. Как скоро ожидаете вернуть его в игру?

Вот-вот, его возвращение совсем близко.

Учитывая результативность звена Эллисона в последних матчах, готовы ли вы настолько удивить соперника, что измените и эту тройку?

Роб очень вариативный игрок, он усилит любое звено. И это просто здорово, что сейчас у нас есть возможность опробовать различные варианты.

Во вторник вы сняли с игры Готовца, сегодня, вероятно, довольны им больше?

Да, на сей раз Кирилл отработал в полную силу. Сыграл именно так, как от него ожидаю. Это классный защитник и здорово, что сегодня он смог открыть счет своим шайбам в КХЛ. Надеюсь, на этой голевой отметке он задержится ненадолго.

26.01.2017 19:30 Зрители 10901 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Динамо Мн 4:1 Югра
(1:0, 0:1, 3:0)
Главные тренеры
Крэйг Вудкрофт Андрей Разин
Вратари
Кевин Лаланд Александр Шарыченков
1-й период
02:04
02:08 Мэтт Эллисон (Ф. Петтерссон)
05:29 Сергей Дрозд
15:35 Роман Граборенко
Кирилл Беляев 15:35
Кирилл Беляев 15:35
Кирилл Беляев 15:35
2-й период
Егор Иванов 21:18
Никита Двуреченский 28:15
Евгений Кулик 36:48
3-й период
43:15 Александр Матерухин
46:26 Мэтт Эллисон (Ф. Петтерссон, А. Палушай)
48:49 Роман Граборенко (А. Стась, А. Матерухин)
49:06 Роман Граборенко
49:06 Аарон Палушай
Кирилл Беляев 49:06
54:21 Кирилл Готовец (С. Костицын, Е. Ковыршин)
Статистика
13 Штрафное время 25
4 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Кевин Лаланд: Вратарю тяжело играть, когда соперник мало бросает по воротам

Голкипер минского «Динамо» Кевин Лаланд после домашней победы над «Югрой» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда контролировала ход встречи, начиная с первым минут и заканчивая финальной сиреной.
Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ