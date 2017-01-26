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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28567646/
26 января 2017, 22:52 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

«Барыс» обошел «Салават Юлаев» и вышел на пятое место на Востоке КХЛ

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде переиграл рижское «Динамо» — 3:2, пишет Sports.kz.

В матче Континентальной хоккейной лиги <span class=error>астанинский</span> <span class=error>Барыс</span> на выезде переиграл рижское Динамо — 3:2 пишет Sports.kz. Увеличить
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Таким образом, у астанинского клуба в активе 81 очко в 53 матчах, и пятое место Восточной конференции КХЛ. Столько же баллов у уфимского «Салавата Юлаева», однако к россиян на одну игру больше.

28 января в 20:00 по Астане «Барыс» в Минске встретится с «Динамо».

26.01.2017 20:30 Регулярный чемпионат Арена Рига
Динамо Р 2:3 Барыс
(0:1, 1:1, 1:1)
Главные тренеры
Нормундс Сейейс Эдуард Занковец
Вратари
Янис Калныньш 58:24 (Я. Калныньш 58:45-59:08) Кевин Пулен
1-й период
Найджел Доус 03:48
11:31 Увис Балинскис
Роман Старченко (Е. Шалапов) 13:09
2-й период
27:24 Микс Индрашис (Р. Липсбергс, М. Бичевскис)
Роман Савченко 30:10
34:09 Ральфс Фрейбергс
Найджел Доус (Б. Боченски) 35:11
3-й период
Дастин Бойд (Н. Доус) 45:54
58:45 Лаурис Дарзиньш (Г. Галвиньш, О. Цибульскис)
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Владимир Балушка (Словакия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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