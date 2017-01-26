«Барыс» обошел «Салават Юлаев» и вышел на пятое место на Востоке КХЛ

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Таким образом, у астанинского клуба в активе 81 очко в 53 матчах, и пятое место Восточной конференции КХЛ. Столько же баллов у уфимского «Салавата Юлаева», однако к россиян на одну игру больше.



28 января в 20:00 по Астане «Барыс» в Минске встретится с «Динамо».