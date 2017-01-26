«Барыс» обошел «Салават Юлаев» и вышел на пятое место на Востоке КХЛ
В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде переиграл рижское «Динамо» — 3:2, пишет Sports.kz.
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Таким образом, у астанинского клуба в активе 81 очко в 53 матчах, и пятое место Восточной конференции КХЛ. Столько же баллов у уфимского «Салавата Юлаева», однако к россиян на одну игру больше.
28 января в 20:00 по Астане «Барыс» в Минске встретится с «Динамо».
Главные тренеры
|Нормундс Сейейс
|Эдуард Занковец
Вратари
|Янис Калныньш 58:24 (Я. Калныньш 58:45-59:08)
|Кевин Пулен
|1-й период
|Найджел Доус
|03:48
|11:31
|Увис Балинскис
|Роман Старченко (Е. Шалапов)
|13:09
|2-й период
|27:24
|Микс Индрашис (Р. Липсбергс, М. Бичевскис)
|Роман Савченко
|30:10
|34:09
|Ральфс Фрейбергс
|Найджел Доус (Б. Боченски)
|35:11
|3-й период
|Дастин Бойд (Н. Доус)
|45:54
|58:45
|Лаурис Дарзиньш (Г. Галвиньш, О. Цибульскис)
Статистика
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Владимир Балушка (Словакия)
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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