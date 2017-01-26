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26 января 2017, 22:14 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Автомобилиста» обыграли «Йокерит» в 1200-м матче тренера Крикунова в ЧР

МОСКВА, 26 янв — Р-Спорт. «Автомобилист» переиграл на выезде финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который стал 1200-м для тренера екатеринбургского клуба Владимира Крикунова в рамках чемпионатов России и СССР.

<em>МОСКВА 26 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Автомобилист переиграл на выезде финский <span class=error>Йокерит</span> в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>) который стал 1200-м для тренера екатеринбургского клуба Владимира <span class=error>Крикунова</span> в рамках чемпионатов России и СССР. Увеличить
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Встреча, прошедшая в четверг на льду «Хартвалл-Арены» в Хельсинки, завершилась со счетом 6:2 (1:0, 2:1, 3:1) в пользу гостей. У победителей шайбами отметились Михал Чайковски (13-я минута), Александр Романов (26), Николай Тимашов (34), Алексей Василевский (52), Анатолий Голышев (53) и Артем Гареев (60). У хозяев отличились Вилле Лаюнен (35) и Петер Регин (50).

«Йокерит» потерпел седьмое поражение в восьми последних матчах.

В следующем матче чемпионата «Автомобилист» сыграет 28 января в Риге с местным «Динамо», а «Йокерит» примет на своем льду ханты-мансийскую «Югру».

26.01.2017 19:30 Регулярный чемпионат Hartwall Arena
Йокерит 2:6 Автомобилист
(0:1, 1:2, 1:3)
Главные тренеры
Юкка Ялонен Владимир Крикунов
Вратари
Рику Хелениус 59:12 (Р. Хелениус 59:30) Владимир Сохатский
1-й период
Александр Романов 03:09
Михал Чайковски (Р. Тичар, С. Чистов) 12:58
Владимир Сохатский 16:28
2-й период
Александр Романов (Ян Бухтеле, М. Рассейкин) 25:29
31:31 Артур Кулда
Николай Тимашов (М. Чайковски) 33:12
34:32 Вилле Лаюнен (М. Ниеми, Й. Йоэнсуу)
3-й период
Петр Коукал 48:15
49:50 Петер Регин (Й.Б. Йенсен)
50:44 Артур Кулда
Алексей Василевский (Н. Тимашов) 51:47
Анатолий Голышев (Р. Тичар, С. Чистов) 52:09
53:32 Маси Марьямяки
58:56 Роопе Талая
58:56 Роопе Талая
Рок Тичар 58:56
Рок Тичар 58:56
Артем Гареев (Ал. Михнов) п.в. 59:30
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
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