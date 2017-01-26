Хоккеисты «Автомобилиста» обыграли «Йокерит» в 1200-м матче тренера Крикунова в ЧР

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Встреча, прошедшая в четверг на льду «Хартвалл-Арены» в Хельсинки, завершилась со счетом 6:2 (1:0, 2:1, 3:1) в пользу гостей. У победителей шайбами отметились Михал Чайковски (13-я минута), Александр Романов (26), Николай Тимашов (34), Алексей Василевский (52), Анатолий Голышев (53) и Артем Гареев (60). У хозяев отличились Вилле Лаюнен (35) и Петер Регин (50).

«Йокерит» потерпел седьмое поражение в восьми последних матчах.