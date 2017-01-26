Хоккеисты «Автомобилиста» обыграли «Йокерит» в 1200-м матче тренера Крикунова в ЧР
МОСКВА, 26 янв —
Р-Спорт. «Автомобилист» переиграл на выезде финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который стал 1200-м для тренера екатеринбургского клуба Владимира Крикунова в рамках чемпионатов России и СССР.
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Встреча, прошедшая в четверг на льду «Хартвалл-Арены» в Хельсинки, завершилась со счетом 6:2 (1:0, 2:1, 3:1) в пользу гостей. У победителей шайбами отметились Михал Чайковски (13-я минута), Александр Романов (26), Николай Тимашов (34), Алексей Василевский (52), Анатолий Голышев (53) и Артем Гареев (60). У хозяев отличились Вилле Лаюнен (35) и Петер Регин (50).
«Йокерит» потерпел седьмое поражение в восьми последних матчах.
В следующем матче чемпионата «Автомобилист» сыграет 28 января в Риге с местным «Динамо», а «Йокерит» примет на своем льду
|26.01.2017 19:30
|Регулярный чемпионат
|Hartwall Arena
|Йокерит
|2:6
|Автомобилист
|(0:1, 1:2, 1:3)
Главные тренеры
|Юкка Ялонен
|Владимир Крикунов
Вратари
|Рику Хелениус 59:12 (Р. Хелениус 59:30)
|Владимир Сохатский
|1-й период
|Александр Романов
|03:09
|Михал Чайковски (Р. Тичар, С. Чистов)
|12:58
|Владимир Сохатский
|16:28
|2-й период
|Александр Романов (Ян Бухтеле, М. Рассейкин)
|25:29
|31:31
|Артур Кулда
|Николай Тимашов (М. Чайковски)
|33:12
|34:32
|Вилле Лаюнен (М. Ниеми, Й. Йоэнсуу)
|3-й период
|Петр Коукал
|48:15
|49:50
|Петер Регин (Й.Б. Йенсен)
|50:44
|Артур Кулда
|Алексей Василевский (Н. Тимашов)
|51:47
|Анатолий Голышев (Р. Тичар, С. Чистов)
|52:09
|53:32
|Маси Марьямяки
|58:56
|Роопе Талая
|58:56
|Роопе Талая
|Рок Тичар
|58:56
|Рок Тичар
|58:56
|Артем Гареев (Ал. Михнов)
|п.в.
|59:30
Статистика
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Антон Гофман (Челябинск, Россия)
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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