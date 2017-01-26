Две шайбы Эллисона помогли минскому «Динамо» обыграть «Югру» в матче КХЛ
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Минское «Динамо» одержало победу над
ханты-мансийской «Югрой» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мэтт Эллисон (3-я и 47-я минуты), Роман Граборенко (49) и Кирилл Готовец (55). У проигравших отличился Никита Двуреченский (29).
В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает шестое место, набрав в 51 матче 87 очков, «Югра» на Востоке с 59 очками после 53 игр идет 14-й.
«Динамо» в следующем матче 28 января примет астанинский «Барыс», «Югра» в тот же день на выезде сыграет с финским «Йокеритом».
В другом матче игрового дня екатеринбургский «Автомобилист» победил «Йокерит» — 6:2.
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