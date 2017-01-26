Две шайбы Эллисона помогли минскому «Динамо» обыграть «Югру» в матче КХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мэтт Эллисон (3-я и 47-я минуты), Роман Граборенко (49) и Кирилл Готовец (55). У проигравших отличился Никита Двуреченский (29).

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает шестое место, набрав в 51 матче 87 очков, «Югра» на Востоке с 59 очками после 53 игр идет 14-й.

«Динамо» в следующем матче 28 января примет астанинский «Барыс», «Югра» в тот же день на выезде сыграет с финским «Йокеритом».

В другом матче игрового дня екатеринбургский «Автомобилист» победил «Йокерит» — 6:2.