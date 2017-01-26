Голевой дубль Мэтта Эллисона помог минскому «Динамо» победить «Югру»

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Перед матчем с «Югрой» главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт не скрывал, что для защиты минчан встреча станет своеобразным экзаменом. Такое заявление вполне объяснимо. В предыдущих поединках оборона «зубров» отметилась несколькими грубыми ошибками, не удалось обойтись без помарок в своей зоне и в противостоянии с «Югрой».

«Динамо-Минск» — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Минск. «Минск-Арена». 10901 зритель.

«Динамо-Минск»: Лаланд (Скривенс); Граньяни — Шинкевич, Палушай — Эллисон — Петтерссон; Готовец — Граборенко, Гаврус — Ковыршин — С. Костицын; Казакевич — Лисовец, Павлович (к) — Кулаков — Степанов; Дрозд — Стась — Матерухин.

«Югра»: Шарыченков (Бояршинов); Хлыстов — Шулаков, Алексеев — Лапенков — Купцов; Угольников — Кулик, Варфоломеев — Курьянов (к) — Иванов; Валентенко — Макаров, Королев — Горбунов — Людучин; Двуреченский — Беляев — Акмальдинов; Погоришный; Яремчук.

Шайбы: 1:0 — Эллисон (Петтерссон, 2.08, в большинстве). 1:1 — Двуреченский (28.15). 2:1 — Эллисон (Петтерссон, Палушай, 46.26). 3:1 — Граборенко (Стась, Матерухин, 48.48). 4:1 — Готовец (С. Костицын, Ковыршин, 54.21).

Броски: 37−11. Штраф: 13−25.

Главные изменения в составе белорусской команды произошли на месте вратаря: вместо Бена Скривенса на площадку вышел Кевин Лаланд. Минчане с первых минут активнее соперников действовали в нападении. Уже на 3-й минуте один из ведущих форвардов «зубров» Мэтт Эллисон удачно сыграл на добивании шайбы на пятачке у ворот «Югры» — 1:0.

Еще до перерыва хоккеисты «Динамо» могли отличиться несколько раз, но надежно у своих ворот действовал Александр Шарыченков. Во втором периоде динамовцы продолжали владеть преимуществом. По сравнению с первыми двадцатью минутами встречи снизились скорости на площадке. Однако не этот фактор стал причиной взятия ворот Кевина Лаланда. На 29-й минуте защитники «Динамо» ошиблись при выбросе шайбы из своей зоны. Никита Двуреченский смог сделать перехват и, сблизившись с вратарем хозяев, сделал счет равным — 1:1.

После гола у подопечных Крэйга Вудкрофта разладилось и в атаке. Лишь после отдыха минчане вновь уверенно действовали в нападении в третьем периоде. На 47-й минуте Аарон Палушай сделал голевую передачу из-за ворот на Мэтта Эллисона, а опытному форварду не составило труда отличиться голом во второй раз за матч — 2:1.

Следующие две шайбы в ворота «Югры» записали на свой счет защитники «Динамо». Роман Граборенко подключился к розыгрышу комбинации на 49-й минуте, а Кирилл Готовец отличился мощными броском от синей линии.