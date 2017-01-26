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26 января 2017, 20:58 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Комментатор Александр Олейник впервые после скандального увольнения работает на матче «Барыса»

Комментатор Александр Олейник впервые с октября 2015 года работает на матче «Барыса», передает корреспондент Vesti.kz.

В эти минуты он ведет репортаж гостевой встречи с рижским «Динамо». Встреча проходит в столице Латвии, а в прямом эфире ее показывает KazSport.

8 октября 2015 года Олейник был уволен прямо во время матча «Барыса» с новокузнецким «Металлургом». Комментатор числился в штатном расписании компании «ТОО Sport Media Enterprise», которая обеспечивает трансляции игр астанинского клуба для телевидения.

Сам Олейник рассказал, что об увольнении ему сообщил вице-президент «Барыса» Арман Нурумбетов. Пользователи соцсетей тогда же запустили флешмоб «#ВернитеОлейника» и посчитали увольнение актом мести клуба за критику комментатора за выступления команды в КХЛ.

Самым же ярким эпизодом в карьере Олейника стало флеш-интервью с форвардом «Барыса» Никитой Михайлисом. 10 января на тот момент тренер астанинского клуба Андрей Назаров увел игрока без объяснения причин. На играх «Барыса» Олейник был комментатором и корреспондентом.

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