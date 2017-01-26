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26 января 2017, 20:11 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Игроки и тренеры «Трактора» возложили цветы к мемориалу «Локомотива»

Перед вылетом из Ярославля в Москву «Трактор» почтил память «Локомотива», погибшего в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

Перед вылетом из Ярославля в Москву «Трактор» почтил память «Локомотива», погибшего в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. Об этом сообщается на официальном сайте челябинского клуба. Команда Анвара Гатиятулина в полном составе возложила цветы к мемориалу, посвящённому трагедии.

В составе погибшей команды играл экс-нападающий «Трактора» Александр Калянин, а в настоящем за «Трактор» выступают сразу четверо хоккеистов, в разное время игравшие за «Локомотив»: Алексей Кручинин, Иржи Новотны, Александр Черников и Юрий Петров.

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