Игроки и тренеры «Трактора» возложили цветы к мемориалу «Локомотива»

Перед вылетом из Ярославля в Москву «Трактор» почтил память «Локомотива», погибшего в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. Об этом сообщается на официальном сайте челябинского клуба. Команда Анвара Гатиятулина в полном составе возложила цветы к мемориалу, посвящённому трагедии.



В составе погибшей команды играл экс-нападающий «Трактора» Александр Калянин, а в настоящем за «Трактор» выступают сразу четверо хоккеистов, в разное время игравшие за «Локомотив»: Алексей Кручинин, Иржи Новотны, Александр Черников и Юрий Петров.