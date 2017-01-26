Игроки и тренеры «Трактора» возложили цветы к мемориалу «Локомотива»
Перед вылетом из Ярославля в Москву «Трактор» почтил память «Локомотива», погибшего в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.
Перед вылетом из Ярославля в Москву «Трактор» почтил память «Локомотива», погибшего в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. Об этом сообщается на официальном сайте челябинского клуба. Команда Анвара Гатиятулина в полном составе возложила цветы к мемориалу, посвящённому трагедии.
В составе погибшей команды играл
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