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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28566216/
26 января 2017, 19:50 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Клуб НХЛ «Колорадо» подтвердил, что вратарь Варламов выбыл до конца сезона

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» подтвердил, что голкипер команды Семен Варламов выбыл до конца сезона из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Тренер Джаред Беднар заявил что операция была единственным вариантом для хоккеиста. Увеличить
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Ранее в четверг отец хоккеиста Александр Варламов сообщил ТАСС, что спортсмен перенесет операцию и больше не сыграет в этом сезоне.

«Мы не можем ставить в ворота нездорового игрока, это неправильное решение. Поэтому операция была единственным вариантом», — заявил тренер клуба Джаред Беднар.

Варламов является чемпионом мира 2012 года и серебряным призером ЧМ-2010. В составе сборной России он также играл на Кубке мира 2016 года.

Колорадо Эвеланш
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