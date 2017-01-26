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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28566015/
26 января 2017, 19:32 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Виктор Тихонов выбыл до начала марта и другие изменения в составах команд

На официальном сайте КХЛ опубликованы изменения в составах команд на 26 января.

«Ак Барс»:
— переведён из списка травмированных защитник Абросимов Роман.

«Динамо» Р:
— переведён в список травмированных защитник Редлихс Кришьянис (по 15.02.2017).
«Йокерит»:
— переведён из фарм-клуба защитник Раутанен Юхо.

«Лада»:
— переведён из ВХЛ вратарь Семёнов Алексей;
— возвращён в ВХЛ нападающий Мокшанцев Александр.
«Металлург» Мг:
— переведён из ВХЛ нападающий Берестенников Илья.

«Северсталь»:
— переведён из списка травмированных нападающий Монс Евгений.

СКА:
— переведён в список травмированных нападающий Тихонов Виктор (по 06.03.2017);
— переведён из ВХЛ нападающий Неколенко Архип.

«Спартак»:
— продлено нахождение в списке травмированных Калинина Дмитрия (по 02.02.2017).

«Торпедо»:
— переведён в список травмированных нападающий Батлер Бобби (по 15.02.2017).
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