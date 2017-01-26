Виктор Тихонов выбыл до начала марта и другие изменения в составах команд
На официальном сайте КХЛ опубликованы изменения в составах команд на 26 января.
«Ак Барс»:
— переведён из списка травмированных защитник Абросимов Роман.
«Динамо» Р:
— переведён в список травмированных защитник Редлихс Кришьянис (по 15.02.2017).
«Йокерит»:
— переведён из
«Лада»:
— переведён из ВХЛ вратарь Семёнов Алексей;
— возвращён в ВХЛ нападающий Мокшанцев Александр.
«Металлург» Мг:
— переведён из ВХЛ нападающий Берестенников Илья.
«Северсталь»:
— переведён из списка травмированных нападающий Монс Евгений.
СКА:
— переведён в список травмированных нападающий Тихонов Виктор (по 06.03.2017);
— переведён из ВХЛ нападающий Неколенко Архип.
«Спартак»:
— продлено нахождение в списке травмированных Калинина Дмитрия (по 02.02.2017).
«Торпедо»:
— переведён в список травмированных нападающий Батлер Бобби (по 15.02.2017).
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