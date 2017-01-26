Виктор Тихонов выбыл до начала марта и другие изменения в составах команд

«Ак Барс»:

— переведён из списка травмированных защитник Абросимов Роман.



«Динамо» Р:

— переведён в список травмированных защитник Редлихс Кришьянис (по 15.02.2017).

«Йокерит»:

— переведён из фарм-клуба защитник Раутанен Юхо.



«Лада»:

— переведён из ВХЛ вратарь Семёнов Алексей;

— возвращён в ВХЛ нападающий Мокшанцев Александр.

«Металлург» Мг:

— переведён из ВХЛ нападающий Берестенников Илья.



«Северсталь»:

— переведён из списка травмированных нападающий Монс Евгений.



СКА:

— переведён в список травмированных нападающий Тихонов Виктор (по 06.03.2017);

— переведён из ВХЛ нападающий Неколенко Архип.



«Спартак»:

— продлено нахождение в списке травмированных Калинина Дмитрия (по 02.02.2017).



«Торпедо»:

— переведён в список травмированных нападающий Батлер Бобби (по 15.02.2017).