КХЛ оштрафовала Кинрейда, В. Бердникова и Хохлова

1. «Нефтехимик» — «Металлург» (Новокузнецк): принято решение оставить без изменений наложенное на защитника ХК «Нефтехимик» Джеффри Кинрейда наказание по правилу 520 б (Толчок на борт) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.12.1. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.



2. «Спартак» — СКА: принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Спартак» Вадима Бердникова наказание по правилу 537 г (Удар клюшкой) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.14.1. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.



3. ХК «Сочи» — «Северсталь»: принято решение оставить без изменений наложенное на защитника ХК «Северсталь» Илью Хохлова наказание по правилу 540 б (Атака в голову или шею) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.3.2. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.