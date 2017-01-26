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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28564305/
26 января 2017, 17:26 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Куньлунь» прервал победную серию «Слована» из семи матчей

МОСКВА, 26 янв — Р-Спорт. Хоккеисты китайского «Куньлуня» обыграли «Слован» из Братиславы в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в четверг в Пекине, завершилась победой хозяев льда со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Голами отметились Шон Коллинз (на 18-й минуте) и Алексей Поникаровский (58).

Голкипер «Куньлуня» Томи Кархунен отразил 29 бросков, сделав третий «шатаут» в сезоне.

«Слован» до матча с «Куньлунем» одержал семь побед подряд. В следующем матче словацкий клуб сыграет в субботу на выезде с «Адмиралом» из Владивостока. «Куньлунь» в этот же день примет дома «Медвешчак» из Загреба.

26.01.2017 14:30 Регулярный чемпионат LeSports Center
Куньлунь 2:0 Слован
(1:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Владимир Юрзинов Милош Ржига
Вратари
Томи Кархунен Барри Браст 59:27
1-й период
06:37
11:37
Андрей Штясны 16:27
Барри Браст 16:45
17:27 Шон I Коллинс (Й. Ярвинен, Т. Мянтюля)
2-й период
28:56
Ник Пластино 31:16
34:55 Макс Вярн
3-й период
43:12 Юйэнь Зак
57:23 Алексей Поникаровский (Б. Беллемор, Т. Марцинко)
59:37
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Куньлунь
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