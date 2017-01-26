«Куньлунь» прервал победную серию «Слована» из семи матчей
МОСКВА, 26 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты китайского «Куньлуня» обыграли «Слован» из Братиславы в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в четверг в Пекине, завершилась победой хозяев льда со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Голами отметились Шон Коллинз (на 18-й минуте) и Алексей Поникаровский (58).
Голкипер «Куньлуня» Томи Кархунен отразил 29 бросков, сделав третий «шатаут» в сезоне.
«Слован» до матча с «Куньлунем» одержал семь побед подряд. В следующем матче словацкий клуб сыграет в субботу на выезде с «Адмиралом» из Владивостока. «Куньлунь» в этот же день примет дома «Медвешчак» из Загреба.
Главные тренеры
|Владимир Юрзинов
|Милош Ржига
Вратари
|Томи Кархунен
|Барри Браст 59:27
|1-й период
|06:37
|11:37
|Андрей Штясны
|16:27
|Барри Браст
|16:45
|17:27
|Шон I Коллинс (Й. Ярвинен, Т. Мянтюля)
|2-й период
|28:56
|Ник Пластино
|31:16
|34:55
|Макс Вярн
|3-й период
|43:12
|Юйэнь Зак
|57:23
|Алексей Поникаровский (Б. Беллемор, Т. Марцинко)
|59:37
Статистика
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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