«Куньлунь» прервал победную серию «Слована» из семи матчей

Встреча, прошедшая в четверг в Пекине, завершилась победой хозяев льда со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Голами отметились Шон Коллинз (на 18-й минуте) и Алексей Поникаровский (58).

Голкипер «Куньлуня» Томи Кархунен отразил 29 бросков, сделав третий «шатаут» в сезоне.

«Слован» до матча с «Куньлунем» одержал семь побед подряд. В следующем матче словацкий клуб сыграет в субботу на выезде с «Адмиралом» из Владивостока. «Куньлунь» в этот же день примет дома «Медвешчак» из Загреба.