«Амур» обыграл «Медвешчак»
МОСКВА, 26 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты хабаровского «Амура» обыграли «Медвешчак» из Загреба в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в четверг в Хабаровске, завершилась победой хозяев льда со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). Шайбами в составе победителей отметились Ян Коларж (на 2-й минуте), Игорь Руденков (37), Никита Камалов (49) и Вячеслав Литовченко (59). У «Медвешчака» забивали Самсон Махбод (21) и Майк Глумак (42).
«Амур» в следующем матче 31 января сыграет на выезде с омским «Авангардом». «Медвешчак» 28 января встретится в гостях с пекинским «Куньлунем».
|26.01.2017 12:30
|Зрители 7100
|Регулярный чемпионат
|"Платинум Арена"
Главные тренеры
|Андрей Мартемьянов
|Горди Дуайер
Вратари
|Юха Метсола
|Сергей Гайдученко 58:58
|1-й период
|01:54
|Ян I Коларж (Ант. Крысанов, И. Руденков)
|04:30
|Илья Горохов
|Лукас Лессио
|05:56
|Томас Ларкин
|07:49
|12:17
|Юрий Назаров
|Александр Жиру
|15:17
|2-й период
|Самсон Махбод (К. Воронин, Я. Крейчик)
|20:54
|Дерек Смит
|23:23
|27:19
|Джастин Барнетт
|31:54
|36:22
|Игорь Руденков (Ант. Крысанов, Ян Коларж)
|3-й период
|Майк Глумак (С. Махбод)
|41:06
|48:35
|Никита Камалов (А. Бывальцев)
|Горан Безина
|57:43
|58:03
|Вячеслав Литовченко
Статистика
|8
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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