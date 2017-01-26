Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28562393/
26 января 2017, 16:02 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Амур» обыграл «Медвешчак»

МОСКВА, 26 янв — Р-Спорт. Хоккеисты хабаровского «Амура» обыграли «Медвешчак» из Загреба в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в четверг в Хабаровске, завершилась победой хозяев льда со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). Шайбами в составе победителей отметились Ян Коларж (на 2-й минуте), Игорь Руденков (37), Никита Камалов (49) и Вячеслав Литовченко (59). У «Медвешчака» забивали Самсон Махбод (21) и Майк Глумак (42).

«Амур» в следующем матче 31 января сыграет на выезде с омским «Авангардом». «Медвешчак» 28 января встретится в гостях с пекинским «Куньлунем».

26.01.2017 12:30 Зрители 7100 Регулярный чемпионат "Платинум Арена"
Амур 4:2 Медвешчак
(1:0, 1:1, 2:1)
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Горди Дуайер
Вратари
Юха Метсола Сергей Гайдученко 58:58
1-й период
01:54 Ян I Коларж (Ант. Крысанов, И. Руденков)
04:30 Илья Горохов
Лукас Лессио 05:56
Томас Ларкин 07:49
12:17 Юрий Назаров
Александр Жиру 15:17
2-й период
Самсон Махбод (К. Воронин, Я. Крейчик) 20:54
Дерек Смит 23:23
27:19 Джастин Барнетт
31:54
36:22 Игорь Руденков (Ант. Крысанов, Ян Коларж)
3-й период
Майк Глумак (С. Махбод) 41:06
48:35 Никита Камалов (А. Бывальцев)
Горан Безина 57:43
58:03 Вячеслав Литовченко
Статистика
8 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Амур
Новости Матчи Состав Статистика
Медвешчак
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя