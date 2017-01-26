«Амур» обыграл «Медвешчак»

Встреча, прошедшая в четверг в Хабаровске, завершилась победой хозяев льда со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). Шайбами в составе победителей отметились Ян Коларж (на 2-й минуте), Игорь Руденков (37), Никита Камалов (49) и Вячеслав Литовченко (59). У «Медвешчака» забивали Самсон Махбод (21) и Майк Глумак (42).

«Амур» в следующем матче 31 января сыграет на выезде с омским «Авангардом». «Медвешчак» 28 января встретится в гостях с пекинским «Куньлунем».