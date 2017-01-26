Кознев: «Северсталь» примет решение относительно тренера после сезона
МОСКВА, 26 янв —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккейный клуб «Северсталь» примет решение относительно продолжения сотрудничества с главным тренером Александром Гулявцевым после завершения сезона, заявил агентству «Р-Спорт» директор череповецкого клуба Алексей Кознев.
«Северсталь» занимает 12-е место в Западной конференции, в пятницу клуб может официально потерять шансы на выход в
«Решений относительно Гулявцева, относительно позиции главного тренера нет. Все итоги подводить, все решения принимать будем после сезона. То же можно сказать и о продлениях контрактов с игроками, работа идет, но озвучивать пока
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