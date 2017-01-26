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26 января 2017, 13:53 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Кознев: «Северсталь» примет решение относительно тренера после сезона

МОСКВА, 26 янв — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккейный клуб «Северсталь» примет решение относительно продолжения сотрудничества с главным тренером Александром Гулявцевым после завершения сезона, заявил агентству «Р-Спорт» директор череповецкого клуба Алексей Кознев.

«Северсталь» занимает 12-е место в Западной конференции, в пятницу клуб может официально потерять шансы на выход в плей-офф. Гулявцев, ранее не работавший в КХЛ, подписал однолетний контракт с клубом в апреле прошлого года.

«Решений относительно Гулявцева, относительно позиции главного тренера нет. Все итоги подводить, все решения принимать будем после сезона. То же можно сказать и о продлениях контрактов с игроками, работа идет, но озвучивать пока что-либо рано. Сложно ли будет удержать в команде лучшего бомбардира последних трех сезонов Дмитрия Кагарлицкого? Думаю, вы сами прекрасно понимаете, после сезона он становится неограниченно свободным агентом», — сказал Кознев по телефону.

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