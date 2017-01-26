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— Для казахстанской команды это будет вторая игра на выезде. Для хозяев — такой же по счёту домашний матч.

— У рижан в числе травмированных двое — защитник Георгий Пуяц и нападающий Пётр Счастливый.

— Лазарет астанчан покинул Владимир Маркелов, и он сейчас находится вместе с командой в Риге. Появится ли форвард в сегодняшней заявке на игру, станет известно за час-полтора до начала матча.

— В этом сезоне команды ещё не встречались друг с другом. После игры этим вечером через неделю их ожидает ответный матч в столице Казахстана.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 23, 26.01.2017, 20:30 -:- Динамо Р Барыс

— Найджел Доус продолжает погоню за Сергеем Мозякиным. В предыдущих матчах своих команд оба по разу отличились, так что разрыв прежний — 4 шайбы. Кроме того, лучший снайпер «Барыса» близок к повторению личного бомбардирского достижения за сезон — 56 очков (сейчас у него в активе 55 результативных баллов). Ну, а клубное достижение — 61 очко — принадлежит его партнёру по звену Брэндону Боченски.

— Рижский коллектив давно утратил шансы на попадание в плей-офф. Однако четыре победы в последних пяти игры, как бы прозрачно намекают, что мотивация у команды отнюдь не исчерпана.

Последние пять матчей «Динамо» Рига:

«Динамо» Рига — «Югра» 2:1 Б

«Динамо» Минск — «Динамо» Рига1:3

«Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» Рига 3:4 Б

«Амур» — «Динамо» Рига 5:0

«Адмирал» — «Динамо» Рига 1:3.