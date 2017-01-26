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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28556965/
26 января 2017, 10:17 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Травма хоккеиста СКА Вадима Шипачева оказалась несерьезной

Травма нападающего петербургского СКА Вадима Шипачева, полученная в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком», оказалась несерьезной, он вскоре сможет вернуться на лед, сообщил агентству «Р-Спорт» агент хоккеиста Станислав Романов.

Шипачев получил травму по ходу второго периода гостевой встречи со «Спартаком» (победа СКА — 2:1) 25 января. Как сообщил главный тренер армейцев Олег Знарок, во втором перерыве Шипачев был отправлен в больницу.

«У Вадима ничего серьезного не нашли, к счастью, перелома нет. Возможно, он пропустит несколько матчей, но вскоре сможет вернуться на лед», — сообщил Романов по телефону.

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