Травма хоккеиста СКА Вадима Шипачева оказалась несерьезной
Травма нападающего петербургского СКА Вадима Шипачева, полученная в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком», оказалась несерьезной, он вскоре сможет вернуться на лед, сообщил агентству «Р-Спорт» агент хоккеиста Станислав Романов.
Шипачев получил травму по ходу второго периода гостевой встречи со «Спартаком» (победа СКА — 2:1) 25 января. Как сообщил главный тренер армейцев Олег Знарок, во втором перерыве Шипачев был отправлен в больницу.
«У Вадима ничего серьезного не нашли, к счастью, перелома нет. Возможно, он пропустит несколько матчей, но вскоре сможет вернуться на лед», — сообщил Романов по телефону.
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