Травма хоккеиста СКА Вадима Шипачева оказалась несерьезной

Шипачев получил травму по ходу второго периода гостевой встречи со «Спартаком» (победа СКА — 2:1) 25 января. Как сообщил главный тренер армейцев Олег Знарок, во втором перерыве Шипачев был отправлен в больницу.

«У Вадима ничего серьезного не нашли, к счастью, перелома нет. Возможно, он пропустит несколько матчей, но вскоре сможет вернуться на лед», — сообщил Романов по телефону.