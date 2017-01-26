В Нижнем Новгороде «Торпедо» проиграло московскому ЦСКА

Первый период армейцы играли с явным преимуществом. Торпедовцы иногда отвечали контратаками и продолжали сдерживать натиск московского клуба. За несколько минут до первого перерыва «Торпедо» осталось в меньшинстве. В результате Грег Скотт забросил шайбу в ворота нижегородцев, реализовав численное преимущество. Под занавес периода хозяева перевели игру в зону соперника. Дмитрий Сёмин на пятаке получил передачу от Джона Нормана и бросил по воротам. Однако голкипер армейцев парировал бросок.

Во втором периоде нижегородцы взяли инициативу игры на себя. Армейцы в обороне действовали на высшем уровне. Несколько раз ворота ЦСКА выручал голкипер Илья Сорокин. В результате период прошел без заброшенных шайб.

В заключительном периоде хоккеисты ЦСКА увеличили разрыв в счете. На 45 минуте игры отличился Андрей Кузьменко, а на 53 минуте шайбу в ворота хозяев забросил Скотт. Нижегородцы смогли забросить одну ответную шайбу. Однако сделали они это лишь за 45 секунд до финальной сирены. Матч завершился со счетом 1:3 в пользу ЦСКА.