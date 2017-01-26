Хоккеист «Куньлуня» Энлунд вновь получил травму и выбыл до 12 февраля
Нападающий пекинского «Куньлуня» Йонас Энлунд вновь получил травму и переведен своим клубом в список травмированных до 12 февраля, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Ранее Энлунд повредил голеностоп в первой игре за клуб в ноябре и не играл до 5 января.
Также сообщается, что магнитогорский «Металлург» перевел в список травмированных нападающего Томми Санталу (до 14 февраля).
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