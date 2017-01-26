Снежинка пока не тает. «Сибирь» продолжает борьбу за плей-офф
К кубковой восьмерке сибиряков приблизила гостевая победа над «Ак Барсом», добытая в овертайме.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
…Казань называют спортивной столицей России. Принято считать, что здесь никого ничем не удивишь. Но на самом деле, только в дни матчей «Ак Барса» болельщикам все равно, кто в соперниках. Здесь ходят смотреть на свою команду. Почти за двадцать лет в хоккейной элите России трибуны научились обращать внимание на детали. Сейчас уже по положению головы Лукоянова и Ткачева на разминке они могут сделать выводы о настроении лидеров.
Поклонники «Ак Барса» еще вспомнят эту зиму добрым словом. Пожалуй, впервые, со времен Морозова и Зарипова, команда Билялетдинова играет раскованно (насколько это возможно у сурового тренера). Нет, слова «план», «система», «задание» все еще характеризуют игру Казани лучше, чем «фантазия», «импровизация» и «вдохновение», но это уже совсем не то, что было два сезона назад, когда «барсы» проползли в финал КХЛ. Хотя защитник Зият Пайгин, три матча подряд в безобидной ситуации терявший шайбу в своей зоне, выведен из основного состава и отправлен в ВХЛ.
Естественно, когда Зинэтула Билялетдинов на
— Турнирной задачи у нас нет. Мы не поднимемся, ни опустимся. Не могу сказать, что это плохо, но у нас идет тренировочный процесс, — сказал тренер после матча.
Билялетдинов уже не ищет варианты, он просто оттачивает то, что уже работает. Отчаянно борющаяся за восьмерку на «Востоке» «Сибирь» — сейчас самое то. Ситуация в бойне за
ЗА КАПИТАНА
В бурлящем «зеленом» дерби капитан казанцев Свитов за силовой прием против Мертла покинул лед досрочно, да еще и получил дисквалификацию на один матч. В свитере с нашивкой «С» вышел Михаил Варнаков. На 26-й минуте он как раз в стиле Свитова заковырял шайбу с пятака — 1:0. Скабелка принялся негодовать, ведь за мгновение до гола раздался свисток. Его слышала вся арена, но после видеопросмотра судья указал на центр.
Сам Свитов, величественно восседая на трибунах и попивая чай, продемонстрировал зрителям поднятый вверх большой палец. «Ак Барс» не стал включать максимальные обороты, и, кажется, победил на классе. Но глупое удаление Попова дало гостям шанс, и Игнатович попал в ближнюю «девятку».
По дикой радости на скамейке гостей стало понятно, что для «Сибири» значил этот матч. Билялетдинов же застыл, как сфинкс. Энергетика от тренера била до противоположного борта. «Ак Барс»
— Давайте поздравим «Ак Барс» с тем, что набрано 100 очков в чемпионате! — пытался скрасить ситуацию ведущий
«Сибирь» сделала широкий шаг к
Билялетдинов после матча находился в раздевалке дольше обычного. И не скрывал раздражения:
— Мы создали мало моментов? Куда вы смотрели?
Скабелка, напротив, был улыбчив и доволен.
— Очень хороший матч, хорошие скорости. Нам было непросто, но ребята справились с волнением, держали темп. Игра была равная. Нам повезло больше. У меня не такая длинная тренерская карьера, но надеюсь, что ситуация в таблице нас сплотит.
Артур ЕНИКЕЕВ
из Казани.
|25.01.2017 19:00
|Зрители 5451
|Регулярный чемпионат
|"Татнефть Арена"
|Зинэтула Билялетдинов
|Андрей Скабелка
|Эмиль Гарипов
|Дэнни Тэйлор
|1-й период
|13:50
|Федор Малыхин
|2-й период
|25:14
|Михаил Варнаков (Ф. Малыхин, Д. Обухов)
|25:41
|Максим Лазарев
|Степан Санников
|25:41
|Владислав Наумов
|29:28
|3-й период
|Максим Шалунов
|40:38
|46:37
|Андрей Попов
|Максим Игнатович (З. Бойчак, В. Наумов)
|47:54
|54:50
|Михаил Глухов
|Максим Игнатович
|54:50
|Овертайм
|Егор Миловзоров (К. Окулов)
|64:50
|11
|Штрафное время
|11
|2
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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