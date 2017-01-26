Снежинка пока не тает. «Сибирь» продолжает борьбу за плей-офф

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…Казань называют спортивной столицей России. Принято считать, что здесь никого ничем не удивишь. Но на самом деле, только в дни матчей «Ак Барса» болельщикам все равно, кто в соперниках. Здесь ходят смотреть на свою команду. Почти за двадцать лет в хоккейной элите России трибуны научились обращать внимание на детали. Сейчас уже по положению головы Лукоянова и Ткачева на разминке они могут сделать выводы о настроении лидеров.

Поклонники «Ак Барса» еще вспомнят эту зиму добрым словом. Пожалуй, впервые, со времен Морозова и Зарипова, команда Билялетдинова играет раскованно (насколько это возможно у сурового тренера). Нет, слова «план», «система», «задание» все еще характеризуют игру Казани лучше, чем «фантазия», «импровизация» и «вдохновение», но это уже совсем не то, что было два сезона назад, когда «барсы» проползли в финал КХЛ. Хотя защитник Зият Пайгин, три матча подряд в безобидной ситуации терявший шайбу в своей зоне, выведен из основного состава и отправлен в ВХЛ.

Естественно, когда Зинэтула Билялетдинов на пресс-конференции говорит: «Мы не думаем о сопернике в плей-офф. Кто будет — тот будет», — все вокруг понимают, что на самом деле тренер не спит ночами, готовя досье на всех потенциальных оппонентов. Неужели кто-то поверит в то, что такой искушенный специалист не разбирает варианты? Но сегодня соперники боятся «Ак Барс» куда сильнее, чем он кого-либо.

— Турнирной задачи у нас нет. Мы не поднимемся, ни опустимся. Не могу сказать, что это плохо, но у нас идет тренировочный процесс, — сказал тренер после матча.

Билялетдинов уже не ищет варианты, он просто оттачивает то, что уже работает. Отчаянно борющаяся за восьмерку на «Востоке» «Сибирь» — сейчас самое то. Ситуация в бойне за плей-офф запутанная, как спагетти в тарелке. Для «Сибири» игра на вылет уже началась. Да, команда Скабелки пока девятая, но ее шансы выглядят предпочтительнее многих — дело в календаре, ведь впереди матчи с прямыми конкурентами. Судите сами: «Барыс», «Автомобилист» в гостях, и «Куньлунь» с «Адмиралом» дома. Что еще нужно?

ЗА КАПИТАНА

В бурлящем «зеленом» дерби капитан казанцев Свитов за силовой прием против Мертла покинул лед досрочно, да еще и получил дисквалификацию на один матч. В свитере с нашивкой «С» вышел Михаил Варнаков. На 26-й минуте он как раз в стиле Свитова заковырял шайбу с пятака — 1:0. Скабелка принялся негодовать, ведь за мгновение до гола раздался свисток. Его слышала вся арена, но после видеопросмотра судья указал на центр.

Сам Свитов, величественно восседая на трибунах и попивая чай, продемонстрировал зрителям поднятый вверх большой палец. «Ак Барс» не стал включать максимальные обороты, и, кажется, победил на классе. Но глупое удаление Попова дало гостям шанс, и Игнатович попал в ближнюю «девятку».

По дикой радости на скамейке гостей стало понятно, что для «Сибири» значил этот матч. Билялетдинов же застыл, как сфинкс. Энергетика от тренера била до противоположного борта. «Ак Барс» наконец-то включил пятую. Последние 10 минут третьего периода перевесили по эмоциям 50 предыдущих: драка Глухова и Игнатовича (победа осталась за игроком «Сибири»), соло Ткачева и Секача, спасения Тэйлора.

— Давайте поздравим «Ак Барс» с тем, что набрано 100 очков в чемпионате! — пытался скрасить ситуацию ведущий пресс-конференции. Но никто не поддержал: все понимают, что овертайм по такой игре — это провал. Хотя нет, провал для Казани — это гол Миловзорова своей бывшей команде за 10 секунд до сирены.

«Сибирь» сделала широкий шаг к плей-офф, но впереди ждет еще несколько, а казанцам остался всего один домашний матч в регулярном чемпионате.

Билялетдинов после матча находился в раздевалке дольше обычного. И не скрывал раздражения:

— Мы создали мало моментов? Куда вы смотрели?

Скабелка, напротив, был улыбчив и доволен.

— Очень хороший матч, хорошие скорости. Нам было непросто, но ребята справились с волнением, держали темп. Игра была равная. Нам повезло больше. У меня не такая длинная тренерская карьера, но надеюсь, что ситуация в таблице нас сплотит.

Артур ЕНИКЕЕВ

из Казани.