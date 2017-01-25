Если бы плей-офф был сегодня, «Динамо» играло бы в финале

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БЕСПОЛЕЗНОЕ СОБРАНИЕ

Накануне у «Салавата Юлаева» была запланирована тренировка на 17.30, и я, приехав вовремя, почти час стоял в коридоре в ожидании команды. Шло собрание.

— Я не слишком громко кричал? — уточнил Игорь Захаркин, завершивший встречу с командой.

— Да я в стороне был, — ответил я с сожалением. — Кричали, да?

— Я не кричу, — обескуражил меня тренер. — Но мы просто много разговаривали. Нельзя, нельзя допускать такие ошибки, как в Подольске. Надеюсь, парни меня услышали.

Ровно через сутки уфимская команда пропустила две шайбы к четвертой минуте встречи, а первую — через 24 секунды после вбрасывания. Вряд ли главный тренер рассчитывал на такое, разбирая соперника почти час.

Но хоккеисты, кажется, его не понимают. Точнее не так: они понимают, но не могут выполнить того, что он просит.

— Может быть, вы им какую-то сложную тактику советуете? — интересуюсь у Захаркина. — Вы сыграйте попроще. Хоккеисты уровня КХЛ могут играть просто. Принял, по борту отдал, сменился.

— В том-то и дело, что я совсем все упростил, — убеждает тренер. — Сейчас у нас нет никаких сложностей. Все максимально упрощено. В их атакующие дела я не лезу, но при обороне своих ворот совсем нет сложностей. Любой поймет.

Четыре шайбы к 24 минуте в игре с «Динамо» говорили о другом.

РОБИНСОН ОТМАЛЧИВАЛСЯ

Динамовцы сейчас на подъеме, и если бы плей-офф начинался прямо сегодня, команда точно бы вышла в финал Кубка Гагарина. Все бегут, подстраховывают, забивают. Но без проблем не получается.

Мэт Робинсон выбыл из строя до конца матча, и у него весьма непростая травма. Диагноз называть нельзя, но я его знаю, и поверьте мне — там мало приятного. Самое удивительное, что легионер бело-голубых играл с повреждением. После злополучного момента вышел на одну смену, другую. В пылу борьбы не разобрался, что все очень плохо.

Не исключено, правда, что хоккеист появится на льду раньше первого марта, как обещают сейчас. Тот же Андрей Миронов, проводивший первый матч после операции, должен был выйти на лед в конце января в выездном матче, но ему уже надоело лечиться.

ТЕПЕРЬ ЕЩЕ И БОДРОВ

Но если писать о травмах, то о положении уфимского клуба можно выпустить целую книгу. В лазарете команды многолюдно, а некоторые даже покинули команду и разорвали контракт, не в силах вылечиться. И речь, конечно, об Андреасе Энгвисте, на которого рассчитывали так сильно, что готовы были ждать выздоровления сколько угодно. Но хоккеист может вообще завершить спортивную карьеру.

В понедельник в Подольске сломался Евгений Бодров. На следующий день он приехал на стадион, хромал и предсказал, что на восстановление ему понадобится две-три недели.

— Но мы все-таки надеемся, что два-три матча, — прошептал Захаркин. — Если уж и он надолго сломается, то я вообще не знаю, кого выставлять.

В заявку на матч с «Динамо» попал Дмитрий Черных. Ему 31 год, он формально прикреплен к «Торосу» и к своему возрасту провел в КХЛ только 130 матчей. Это совсем немного.

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СИТУАЦИЯ С КАПРИЗОВЫМ

На прошлой игре генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд дал понять, что есть вариант, при котором Кирилл Капризов проведет в КХЛ еще год. Но без подробностей.

— Кирилл, это правда? — я не нашел ничего лучше, чем спросить у самого игрока. — Вы можете остаться еще на год?

— Не знаю, — лучезарно заулыбался Кирилл.

— В каком смысле не знаете? — удивляюсь. — Все же известно. Вы можете продлить контракт еще на год, но можете уехать через сезон. Быстро отвечайте, так как мы уже в нетерпении.

Капризов внимательно посмотрел на меня.

— Вы Вайсфельд что ли? — заинтересовался он.

Я был польщен.

Зато еще одна звезда уфимского клуба Михаил Воробьев не стал ничего скрывать.

— Да, у меня заканчивается контракт, — говорил он. — И я могу поехать в Северную Америку. Но для себя я решил, что вообще не буду думать об этом до конца сезона. Сыграем плей-офф — тогда решу.

— Неужели еще не определились? — все-таки мне положено быть недоверчивым.

— Определился только с тем, что все буду решать после сезона, — повторил нападающий. — Слишком много факторов надо обдумать.

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МИРОНОВ СОСКУЧИЛСЯ ПО ХОККЕЮ

Для кого как, а для меня главным героем в матче против «Салавата Юлаева» стал Максим Карпов. Когда команда отбивалась в двойном меньшинстве, он потерял клюшку, но не уходил и бился в каждом единоборстве. Самое смешное, что это была ближняя скамейка, и однажды он оказался рядом с ней.

— Сейчас-то я понимаю, что немного неправильно сделал, — вспоминает Максим. — О клюшке даже не подумал — хотел силовой совершить. Сейчас думаю, чего это я ее не взял.

Ко мне подошел Алексей Цветков и тоже с восторгом говорил об этом моменте.

— Мы ему кричим — меняйся, а он в ответ, мол, не буду, так отобьюсь, — смеялся форвард.

— Молодцы, — не сдержался я. — С такой самоотдачей вам любой соперник по плечу.

— Хорошо, что вы наконец это поняли, — признался Цветков.

Андрей Миронов не выглядел уставшим, хотя провел первый матч после двухмесячного перерыва.

— У меня рука была травмирована, а так-то я бегал каждый день очень много, — объяснил он. — Вы бы знали, как я соскучился по хоккею. Сейчас конец января, а у меня всего 15 матчей в активе.

К «Салавату Юлаеву» даже идти не хотелось. Да и что они могли сказать? Причины все одни и те же, ничего нового.

— Мне все время приходится объяснять, почему мы проиграли, — начал на пресс-конференции Игорь Захаркин. — Но причины на поверхности. Вы их знаете. Но я, пожалуй, повторю.

И он задвинул речь минут на пять, где красной нитью шло — все наладится.

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Вышел Линус Умарк. Тоже сказал, что все наладится. Затем Кирилл Капризов сообщил, что одна победа все изменит.

А ведь команда в 11 очках от 9 места в таблице. Это совсем мизер, учитывая серии неудач уфимского клуба.

— Вы хоть понимаете, что еще не гарантировали себе место в восьмерке? — поинтересовался я у Кирилла Капризова.

— Понимаю, — то ли вздохнул, то ли всхлипнул он.

Лишь бы не только он один понимал.